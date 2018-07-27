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Samsung выпустила новые видео с критикой iPhone X
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Samsung выпустила новые видео с критикой iPhone X 

Ferra.ru 27 июля 2018
Фото: Android Insider
Компания Samsung продолжила свою кампанию Ingenius, выпустив ещё три рекламных ролика, критикующих iPhone X и консультантов в розничных магазинах Apple Store.
В первом ролике высмеивается вырез дисплея типа «монобровь». Консультант пытатется убедить пользователя, что «бровь» не так уж и мешает, и к ней можно привыкнуть, несмотря на то, что она закрывает часть экрана при просмотре видео. Однако в процессе разговора натыкается на укоризненные взгляды семьи со стрижками в стиле iPhone X.
Во втором ролике покупательница спрашивает, где слот для карточек памяти microSD в iPhone. Консультант отвечает, что его в смартфоне нет, на что девушка отмечает, что слот есть у Galaxy S9 и она не хочет хранить контент в облаке.
В третьем ролике обращается внимание на отсутсвие многозадачного режима в iPhone, когда можно запустить два приложения одновременно на разделённом экране. На данный момент подобная возможность в iOS есть только для планшетов iPad.
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