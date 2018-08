Тест и обзор Samsung Galaxy A6 Plus: чуть-чуть лучше младшей версии

Узкий, выполненный в формате 18,5:9, алюминиевый корпус Galaxy A6 Plus выглядит не только привлекательно, но еще и современно. От выемки в верхней части экрана Samsung отказывается, боковые рамки дисплея здесь не такие тонкие, как у других топовых моделей этого ценового сегмента (например, Honor 10). Тем не менее, Galaxy A6 Plus, как и стандартная модель, имеет безупречное качество исполнения — острых переходов вы здесь не нащупаете. Несмотря на 6-дюймовою диагональ, в руке аппарат лежит удобно. Сканер отпечатка пальца находится на задней стороне непосредственно под объективом камеры. Итоги теста Galaxy A6 Plus во время тестовых испытаний проявил себя достаточно прилично. На момент подготовки данного отчета он стоит чуть больше 20 тысяч рублей и, в отличие от более доступной по цене стандартной версии Galaxy A6, понравился нам лучшей производительностью, более долгим временем автономной работы и отличным дисплеем. Лишь в области оснащения, как и его меньший брат, аплодисментов этот смартфон не срывает. Преимущества красочный 6-дюймовый OLED-дисплей Dual-SIM с расширением картами памяти хорошие производительность и продолжительность времени автономной работы Недостатки не является защищенным от пыли и воды WLAN-модуль не ас-стандарта камера без оптического стабилизатора изображения Результаты тестирования Samsung Galaxy A6+ Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 102 из 166 Соотношение цена/качество: 67 Производительность и управление (35%): 79.1 Оснащение (25%): 69 Аккумулятор (15%): 87.7 Дисплей (15%): 90.3 Фотокамера (10%): 66.9 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 78% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку В плане размеров и разрешения OLED-дисплея Galaxy A6 Plus превосходит своего младшего брата. Вместо 5,6 по диагонали здесь насчитывается 6 дюймов, а разрешение составляет 1080х2220 пикселей (Full-HD+). Эта разница очень заметна — отдельные пиксели на экране A6 Plus выглядят намного четче. С показателем в 454 кд/м2 без окружающего света он и сияет немного ярче (приблизительно на 80 кд/м2). При солнечном свете дисплей остается хорошо читаемым, так как в этом случае яркость автоматически увеличивается. Цвета насыщенные, покрытие цветового пространства Standart-RGB приближается к 142%. Приличная камера: проверка качества фотографий Galaxy A6 Plus

В то время, как матрица стандартного А6 имеет разрешение 16 Мпикс, на задней стороне Plus-версии находится двойная камера с 5-мегапиксельной матрицей под теле-объективом и 16-мегапиксельной — под широкоугольным. Фронтальная камера может похвастать разрешением в 24 Мпикс. Обе модели А6 располагают адаптивной, «настоящей» светодиодной фронтальной вспышкой, что очень практично для селфи в темноте. Кстати о селфи: так называемый эффект Боке, то есть размытие заднего плана, пользователи могут применить при съемке на обе камеры A6 Plus.

Вот каковы итоги наших лабораторных тестов: при дневном освещении качество фотографий от результатов работы родственной модели не отличается, а вот при съемке в сумерках — даже очень. Здесь изображения зашумлены меньше, детали типа пряжи или текстов остаются хорошо узнаваемыми. Кроме того, из-за меньшего количества шума на снимках Galaxy A6 Plus алгоритм размытия вмешивается не так сильно, благодаря чему сохраняется более высокая четкость текстур. Только цвета выглядят не настолько насыщенными, как на фотографиях, выдаваемых стандартной версией A6. Samsung Galaxy A6 Plus: выносливый аккумулятор

Samsung Galaxy A6 Plus работает на Snapdragon 450 от компании Qualcomm . Процессор имеет тактовую частоту 1,8 ГГц и предлагает высокую, хотя и не самую сенсационную производительность. В то время как стандартная модель A6 открывает наш очень большой тестовый PDF-файл за 19 секунд, Galaxy A6 Plus на выполнение этого же задания требуется почти 10 секунд. Как и все модели А-серии, процессор может рассчитывать на поддержку со стороны 3 Гбайт оперативной памяти. Встроенное хранилище вмещает 32 Гбайт.

С продолжительностью времени автономной работы у Samsung A6 Plus все супер. Аккумулятор емкостью 3500 мАч, по итогам нашего «онлайн»-тестирования, продержался почти 11 часов, то есть большинству пользователей его возможностей в повседневной эксплуатации будет более чем достаточно. При этом технология беспроводной зарядки здесь не поддерживается, а сам процесс восполнения энергетических запасов, продолжающийся почти 160 минут, получается несколько долгим.

Если у вас дома еще сохранилось множество старых Micro-USB-кабелей или блоков питания с таким разъемом, вы можете порадоваться, так как в Galaxy A6 Plus компания Samsung встроила именно Micro-USB-порт. Несколько удивительно, так как в Galaxy A5 используется уже Type-C. Следовательно и данные здесь будут передаваться по более старому и медлительному 2.0-стандарту. Апдейт до Android P?

На Samsung Galaxy A6 Plus устанавливается операционная система Android 8 (Oreo). Последний патч безопасности на момент проведения тестовых испытаний в начале июля датирован 1 мая 2018 года. О возможном обновлении Android 9 (P) в последующие месяцы компания Samsung в ответ на наш запрос ничего не рассказала.

В плане оснащения Samsung Galaxy A6 Plus к числу передовых устройств отнести никак не получится. Для подключения к сети во время поездок здесь встроен модуль LTE Cat 6, который может обеспечить скорость до 300 Мбит/с, Bluetooth соответствует стандарту 4.2. От быстрого WLAN-стандарта ас здесь придется отказаться, так как Galaxy A6 Plus работает лишь с n-стандартом. Впрочем, особой драмы из этого делать не стоит, так как более важную роль при веб-серфинге дома играют характеристики роутера. Перед повреждениями от попадания устройства в воду пользователи остаются беззащитными: IP-сертификации здесь нет.

Радует нас, напротив, тот факт, что в Galaxy A6 Plus найдется место для одновременного размещения и карты памяти стандарта Micro-SD, и двух SIM-карт. И еще: как и раньше, для подключения гарнитур и наушников здесь есть классический 3,5-мм аудиоразъем. Качестве звучания моно-динамика данного смартфона достаточно убедительно. Стерео-динамики звучат, как правило, еще более живо, но звук Galaxy A6 Plus можно признать довольно громким, разве что немного может не хватать басов.

Тест и обзор Elephone U Pro (128 GB): китайский смартфон в облике Galaxy S9 Характеристики и результаты тестирования Samsung Galaxy A6+ Соотношение цена/качество 67 ОС при тестировании Android 8.0 Актуальная ОС Android 8.0 Планируется ли обновление ОС нет данных Магазин приложений Вес 186 г. Длина x Ширина 160 x 77 мм; Толщина 8,2 мм; Экспертная оценка дизайна очень хорошо Экспертная оценка скорости работы хорошо Скорость загрузки: PDF 800 Кбайт по WLAN 4,2 с Скорость загрузки: главная chip.de по WLAN 0,7 с Скорость загрузки: тестовая таблица chip.de по WLAN 15,1 с Качество звука (громкая связь) хорошо Процессор Qualcomm Snapdragon 450 Архитектура процессора Частота CPU 1.800 МГц Количество ядер CPU 8 Объем оперативной памяти 3,0 Гбайт Аккумулятор: емкость 3.500 мА·ч Аккумулятор: легко извлекаемый — Аккумулятор: время серфинга 10:58 ч:мин Аккумулятор: время зарядки 2:39 ч:мин Функция быстрой зарядки да ЗУ и кабель быстрой зарядки в комлекте Аккумулятор: время разрядки / время зарядки 4,1 Функция беспроводной зарядки — WLAN 802.11 n Voice over LTE LTE: частоты 800, 1.800, 2.600 МГц LTE: Cat. 4 до 150 Мбит/с LTE: Cat. 6 до 300 Мбит/с LTE: Cat. 9 — LTE: Cat. 12 — Экран: тип OLED Экран: диагональ 6,0 дюйма Экран: размер в мм 67 x 138 мм; Экран: разрешение 1.080 x 2.220 пикселей Экран: плотность точек 409 ppi Экран: макс. яркость в темном помещении 444,9 кд/м² Экран: шахматная контрастность в светлом помещении 34:1 Экран: шахматная контрастность в темном помещении 163:1 Камера: разрешение 15,9 Мпикс Камера: измеренное разрешение 1.724 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков хорошо Камера: шумы VN1 2,4 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние 3,9 мм; Камера: минимальная дистанция съемки 5 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом 0,80 с Камера: оптический стабилизатор — Камера: автофокус да Камера: вспышка LED Разрешение видео 1.920 x 1.080 пикселей Фронтальная камера: разрешение 24,1 Мпикс LED-индикатор — Радиоприемник да Тип SIM-карты Nano-SIM Dual SIM да Защиты от пыли и влаги (сертификат IP) — Сканер отпечатков пальцев Доступная пользователю память 22,2 Гбайт Слот для карт памяти да Разъем USB micro-USB 2.0 Bluetooth 4.2 NFC да Выход для наушников 3,5 мм; HD Voice да SAR — Версия прошивки при тестировании A605FNXXU1ARD7 Дата теста 2018-07-05 Результаты тестирования Samsung Galaxy A6+

Фото: CHIP, Samsung