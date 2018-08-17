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Oppo показала смартфон с тройной камерой до анонса
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Oppo показала смартфон с тройной камерой до анонса 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Oppo опубликовала тизерный ролик о готовящемся к выпуску смартфоне Oppo R17 Pro, пока не представленном официально. На видео показываются его особенности дизайна, включая тройную основную камеру.
Основной модуль камеры получит меняющуюся двойную апертуру f/1.5-2.4, как у смартфонов Samsung Galaxy S9, S9+ и Note 9. Второй модуль пока остаётся загадкой, а вот третий относится к категории ToF 3D (Time of Flight), которая определяет дальность объектов и отвечает за функции дополненной реальности.
Как ожидается, Oppo R17 придёт на смену Oppo R15, дебютировавшему в марте 2018 года. В серию Oppo R обычно входят смартфоны между флагманами и средним уровнем.
Смартфон получил безрамочный дизайн с экраном, занимающим 91,5% передней панели, причём сканер отпечатков пальцев окажется оптическим и будет встроен прямо в экран. Впрочем, возможна вариация с обычным сканером на задней панели.
Oppo R17 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), основной двойной камерой на 16 Мп и фронтальной на 25 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Аккумулятор общалает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки VOOC Flash.
Официальный дебют Oppo R17 ожидается 23 августа 2018 года.
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