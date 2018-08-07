Oppo показала селфифон с камерой на 25 Мп

Компания Oppo без особого шума опубликовала на своём вьетнамском сайте подробное описание смартфона Oppo F9. Эта модель ожидается в некоторых других регионах под названием Oppo F9 Pro.

Смартфон приходит на смену Oppo F7, дебютировавшему в марте 2018 года. Oppo F9 отличается по дизайну — вырез на экране оформлен куда компактнее, в виде капли.

Oppo F9 получил фронтальную камеру на 25 Мп. Он оснащается 6,23-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9, основной камерой на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки VOOC Flash. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS. Размеры составляют 156,7 x 743 x 7,9 мм. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.2.

Oppo F9 ожидается в продаже в августе по цене порядка 342 долларов США.