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Китайцы слили характеристики смартфона Oppo с экранным сканером отпечатков пальцев
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Китайцы слили характеристики смартфона Oppo с экранным сканером отпечатков пальцев 

Ferra.ru 4 часа назад
Фото: iguides.ru
На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился список характеристик готовящегося к выпуску смартфона Oppo R17, пока не представленного производителем официально.
Oppo R17 придёт на смену Oppo R15, дебютировавшему в марте 2018 года. В серию Oppo R обычно входят смартфоны между флагманами и средним уровнем.
Смартфон получил безрамочный дизайн с экраном, занимающим 91,5% передней панели, причём сканер отпечатков пальцев окажется оптическим и будет встроен прямо в экран. Впрочем, возможна вариация с обычным сканером на задней панели.
Oppo R17 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), основной двойной камерой на 16 Мп и фронтальной на 25 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Аккумулятор общалает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки VOOC Flash.
Официальный дебют Oppo R17 ожидается до конца августа.
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