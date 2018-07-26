Apple смешала игру и реальность в новом ролике

Компания Apple выпустила новый рекламный ролик, в котором продвигает мощнейший процессор на своих устройствах.

То, что процессор действительно неплохой, понятно сразу.

В сюжете ролика лежит онлайн-игра на iPhone, которая в одночасье переходит и в реальный мир. Главный герой — владелец смартфона — легко справляется со всеми монстрами, возникающими на его пути, не забывая при этом общаться с друзьями и другими геймерами.

Новое видео демонстрирует высокую производительность процессора A11 Bionic, встроенного в iPhone X.