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Apple смешала игру и реальность в новом ролике
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Apple смешала игру и реальность в новом ролике 

Sostav.ru 26 июля 2018
Фото: Sostav.ru
Компания Apple выпустила новый рекламный ролик, в котором продвигает мощнейший процессор на своих устройствах.
То, что процессор действительно неплохой, понятно сразу.
В сюжете ролика лежит онлайн-игра на iPhone, которая в одночасье переходит и в реальный мир. Главный герой — владелец смартфона — легко справляется со всеми монстрами, возникающими на его пути, не забывая при этом общаться с друзьями и другими геймерами.
Новое видео демонстрирует высокую производительность процессора A11 Bionic, встроенного в iPhone X.
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