Сверхпрочный бизнес-планшет Panasonic Toughbook L1 можно купить за $1500

Вслед за прочным, дорогим и при этом не особо мощным бизнес-смартфоном Toughbook FZ-N1, компания Panasonic представила другое устройство той же серии — планшет Toughbook L1. Он также получил корпус, защищенный по американскому военному стандарту ML-STD810G и стандарту IP65/IP67. То есть устройство не боится пыли, влаги, ударов, падений с высоты до 1,5 метров, погружения под воду на глубину до 1 метра. Предусмотрена возможность «горячей» замены аккумулятора для обеспечения непрерывной работы.

Новинка получила 7-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек. В основе модели лежит четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 тактовой частотой 1,1 ГГц. Память: 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной. Имеются модули Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC и LTE (опционально), порт Micro-USB, гнездо для наушников, аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч. Операционная система — Android 8.1 Oreo. Цена новинки — $1500.

Источник: Panasonic

Фото: Panasonic

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