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Samsung Galaxy S10 выйдет в двух версиях с экранным сканером отпечатков пальцев
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Samsung Galaxy S10 выйдет в двух версиях с экранным сканером отпечатков пальцев 

Ferra.ru 26 июля 2018
Компания Samsung Electronics готовит сразу две флагманских модели Galaxy S10 с интегрированными прямо в экран сканерами отпечатков пальцев. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных
Корейский производитель решил использовать ультразуковые датчики вместо оптических, которые встроены в Vivo NEX, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, и Porsche Design Huawei Mate RS. Отмечается, что ультразвуковое решение работает быстрее и надёжнее.
При этом источники подтверждают, что флагманская линейка Galaxy S10 выйдет в трёх версиях. Младшая версия диагональю 5,8 дюймов получит сканер на задней панели. Две старшие диагональю 6,1 и 6,4 дюйма — экранные сканеры отпечатков пальцев.
Согласно более ранним утечкам, самая младшая версия Galaxy S10 с кодовым названием Beyond 0 станет первым смартфоном Samsung со сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Смартфон оснащается плоским экраном, без загнутых боков, как у старших версий, диагональ составит 5 дюймов. Также отмечается обычная одинарная камера.
Базовый смартфон Galaxy S10 с кодовым названием Beyond 1 и старшая версия Galaxy S10 Plus с кодовым названием Beyond 2 станут обладателями интегрированного в экран сканера отпечатков пальцев. Дисплей у них получит скруглённые кромки, диагональ составит 5,8 и 6,44 дюйма, соотвественно. В базовой модели основная камера будет двойной, а в версии Plus — тройной.
Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.
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