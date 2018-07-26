Безрамочный смартфон Alcatel 1 оценен всего в 4 990 руб.

Компания Alcatel привезла в Россию свой невероятно дешевый смартфон Alcatel 1, оцененный всего в 4 990 руб. Новинка получила 5-дюймовый экран разрешением FWVGA+ 960×480 пикселей с соотношением сторон 18:9. Производитель называет его безрамочным, хотя на самом деле рамки у смартфона довольно приличные. В основе гаджета лежит четырёхъядерный процессор Mediatek MT6739.

Память: 1 Гб оперативной и смешные по современным меркам 8 Гб постоянной. Аккумулятор — 2000 мАч. Есть модули 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS. Размеры смартфона составляют 137,6×65,7×9,8 мм, вес — 134 г. Работа производится под управлением операционной системы Android 8 Oreo в её упрощенной версии Go.

Источник: Alcatel

Фото: Alcatel

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