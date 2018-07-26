Добро в массы: LG поддержала молодежь на «Территории смыслов»

ФМБА России. LG Electronics четвертый год поддерживает Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» и девятый год сотрудничает с Федеральным агентством по делам молодежи Росмолодежь. В этом году LG представила образовательную программу в рамках смены «Поколение доброй воли», а также комплекс мероприятий, связанных со здоровым образом жизни, волонтёрством в области донорства крови в поддержку Программы развития Службы крови Министерства здравоохранения Российской Федерации

Торжественное открытие четвертой смены форума 21 июля началось с обращения к молодежи PR-директора LG, члена Координационного Центра по донорству при Общественной палате РФ Татьяны Шахнес и напутствия ребят на участие в обучающих мастер-классах от LG и в Дне донора в рамках смены.

Спортивную и развлекательную программу от LG представили футбольный турнир с Русланом Нигматуллиным и выступление Анастасии Макеевой . Атмосферу мероприятий поддерживала мощная аудиосистема LG X-Boom с DJ-эффектами, мерцающая разнообразными комбинациями подсветки.

Образовательная программа от LG стартовала с кулинарного мастер-класса «Очарование вкуса: русская кухня с LG Electronics» с участием Влада Пискунова, шеф-повара ресторана «Матрешка». Он приготовил блюда русской кухни с помощью микроволновой печи LG NeoChef. В приготовлении блюд важную роль сыграл умный холодильник LG InstaView Door-in-Door. Если постучать дважды по тонированной панели на двери, она становится прозрачной, благодаря чему мы видим содержимое, не открывая холодильник, и не выпуская из него холодный воздух.

Поддерживать порядок на форуме помогала бытовая техника от LG. Компания предоставила участникам стиральные машины с инверторным мотором с системой прямого привода и функцией пара TrueSteam, а также флагманскую модель с двумя барабанами LG TWINWash, паровой шкаф LG Styler, беспроводные пылесосы LG CordZero А9, робот-пылесос LG HOM-BOT Square, очистители воздуха PuriCare и климатический комплекс LG SIGNATURE.

Для организации и мониторинга мероприятий на всей территории форума установили интерактивные терминалы, выполненные на основе профессиональных дисплеев LG 42SH7DB с яркостью 700 кд/кв.м.

При поддержке проекта Федерация киберфутбола России (Cyberfootball.ru) LG организовала киберфутбольный турнир с участием спортивного комментатора Нобеля Арустамяна. Соревнования проходили на игровых мониторах LG 24GM79G-B с временем отклика 1 мс и частотой развертки 144 Гц.

В распоряжении геймеров также была новинка от LG — UltraWide IPS монитор LG 29WK500 c разрешением экрана Full HD (2560 × 1080), поддержкой многозадачности и технологией AMD FreeSyncTM. Трансляция турнира велась на супертонком OLED телевизоре LG SIGNATURE W8 со встроенным интеллектуальным процессором α9 (Alpha9).

Яркие моменты форума — в нашей фотогалерее.

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