Безрамочный Moto G6 с двойной камерой оценен в 15 тысяч рублей

Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, объявила о начале продаж в России смартфона Moto G6. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне со сканером отпечатков пальцев под дисплеем и двойной основной камерой.

Moto G6 получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельную селфи-камеру со вспышкой и двойную основную камеру 12+5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объёмом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo. Предусмотрено покрытие P2i, защищающее от брызг. Есть поддержка NFC.

Смартфон Moto G6 предлагается по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей.