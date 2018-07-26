Официально: Xiaomi Mi Max 3 Pro не будет

Неделю назад китайский гигант Xiaomi представил фаблет Mi Max 3. До и после этого в сообществе циркулировали слухи о скором появлении более мощной Pro-версии на базе процессора Snapdragon 710 и с 6 ГБ оперативной памяти. Но теперь этого уже точно не будет.

Директор по маркетингу продуктов Xiaomi Чжи Чжиюань официально заявил в социальной сети Weibo, что компания не планирует распылять усилия и будет работать только с обычной версией. Таким образом, на рынке имеется исключительно модель Mi Max 3 на основе SoC Snapdragon 636. Стоимость ее на китайском рынке начинается с 250 долларов, однако в России цена наверняка будет выше.

Напомним, что другие спецификации включают 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 2160x1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Ёмкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки составляет 5500 мА·ч.

Тем же, кому хочется более мощного решения, советуем дождаться анонса Honor Note 10. Как ожидается, его покажут уже в конце месяца, а характеристики процессора будут выше. Судя по бенчмаркам, фирменный чипсет Huawei Kirin 970 находится примерно на одном уровне со Snapdragon 835.