Гибридный планшет Acer Switch 7 Black Edition без вентиляторов вышел в России

Компания Acer объявила о начале российских продаж гибридного планшета Switch 7 Black Edition (модельный номер SW713-51GNP-87T1). По словам производителя, он стал первым в мире планшетом «2-в-1» с бесшумной жидкостной системой охлаждения без вентиляторов и дискретной графикой.

Планшет оснащается 13,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2256 x 1504 пикселей. В основе лежат процессор Intel Core i7-8550U 8-го поколения и графика NVIDIA GeForce MX150, 16 ГБ оперативной памяти. Имеются полноразмерный порт USB 3.1, USB Type-C с поддержкой ThunderboltTM 3, DisplayPort, ридер карт microSD, четыре микрофона.

С отсоединенной клавиатурой Switch 7 Black Edition весит менее 1,15 кг при этом он заключен в алюминиевый корпус. Запатентованная подставка Acer AutoStand может автоматически складываться и раскладываться при необходимости. Он поставляется со стилусом Wacom EMR, который распознает 4096 уровней нажатия. В корпусе для него также предусмотрен специальный слот. Заявленное время автономной работы достигает 8 часов.

Планшет Acer Switch 7 Black Edition предлагается в российских магазинах по рекомендованной розничной цене 139 990 рублей.