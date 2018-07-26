Универсальный бортовой компьютер — контроль важных параметров в авто!

Универсальный компьютер в автомобиле представляет собой электронно-вычислительное устройство, с помощью которого можно контролировать и настраивать параметры работы различных узлов и систем автомобиля. На сегодняшний день бортовые устройства бывают двух видов. Узкоспециализированные компьютеры представляют собой вычислительные, диагностические и маршрутные устройства. Универсальные компьютеры обладают необходимым функциональным набором, и служат для определения координат, считывания показаний, соединения с интернетом и т.д.

1 Бортовые компьютеры — какие виды бывают?

Любой универсальный компьютер, который установлен в салоне авто является бортовым управляющим компьютером. Подобными устройствами оснащаются современные автомобили с инжекторными и дизельными двигателями, которые в свою очередь оснащены электронным блоком управления. На карбюраторных автомобилях, установка управляющих компьютеров не производится. Кроме того, универсальным компьютером часто является обычный «маршрутник» или диагностический сканер, который служит для выявления и исправления ошибок в системе ЭБУ. Таким образом, все бортовые системы автомобиля уместно разделить на несколько видов по их назначению и функциональным особенностям, реализованных в устройстве. Любой тип компьютера служит для облегчения комфортабельности водителя и пассажира и улучшения характеристик авто.

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Комплексное устройство, сочетающее в себе функции компьютера и спутникового навигатора. Помимо этого, устройство оснащается всевозможными датчиками и другими исполнительными механизмами, которые выполняют различные функции среди которых:

управление форсунками и зажиганием авто;

контроль расхода топлива и повышение экономичности двигателя;

контроль параметров работы коробки передач;

управление двусторонней связью, парктрониками, камерой заднего вида и т.д. ;

определение давления масла, температуры охлаждающей жидкости, расхода воздуха;

регулировка напряжения бортовой сети, контроль заряда АКБ;

управление круиз и климат контролем в салоне;

голосовые предупреждения о смене курса или полосы движения;

чтение и сброс кодов ошибок в системе ЭБУ.

Механизм для чтения и сброса кодов ошибок в системе ЭБУ Помимо представленных функций управляющий компьютер может выполнять и другие — все зависит от возможностей устройства определенной модели. Как правило, все компьютеры подобного типа оснащаются ЖК-дисплеем различных размеров с сенсором или без. Такие бортовые устройства не влияют на функциональность самого автомобиля, даже в случае выхода из строя, а степень итеграции компьютера в общую электрическую систему авто нельзя назвать высокой, это скорее опция.

Так как определенных стандартов для той или иной модели компьютеров не существует, то конструктивные особенности бортовых компьютеров, в частности управляющих процессоров, могут быть различными (1DIN, 2 DIN). Чаще всего, качественный компьютер для автомобиля ничем не отличается от обычного ПК, в нем также присутствую электромеханические накопители и микросхемы для флэш-памяти.

2 Маршрутные бортовые компьютеры

Устройства подобного типа появились еще в начале 80-х годов. а начиная с конца 20 века, такие устройства стали входить в комплектацию серийных автомобилей различных марок. Как правило, простой маршрутный компьютер служит для обозначения параметров авто при его движении, более «продвинутые» версии оснащаются также системой спутниковой навигации GPS. Такие приборы оснащаются простым дисплеем графического типа, на который выводятся данные о маршрутных параметрах и даже карту местности (в случае синхронизации с GPS). Помимо этого, универсальные маршрутные компьютеры служат для определения таких параметров как:

средняя скорость движения автомобиля (в единицу времени и за все время поездки),

средний и мгновенный расход топлива,

время нахождения в пути и расчет пройденного пути,

вычисление среднего расхода в различных режимах движения,

отображение текущей даты, времени, температурных показателей и т.д,

расчет стоимости поездки и другие базовые параметры.

Устройство с системой спутниковой навигации GPS Маршрутный компьютер можно встретить в качестве опции на различных автомобилях, однако его можно интегрировать самостоятельно, расположив устройство на приборной панели или центральной консоли и выполнив подключение к бортовой сети автомобиля.

Подключение маршрутного компьютера к бортовой сети автомобиляКроме того, «маршрутники» обладают меньшей функциональностью, по сравнению с полноценными бортовыми системами, а при установке синхронизируются со штатным сервисным компьютером.

3 Диагностический компьютер.

Стандартная бортовая система, которая служит для выявления и устранения неисправностей в работе различных узлов и механизмов, а также диагностики системы управления. Как самостоятельное устройство компьютеры такого типа практически не используются, так как вышеупомянутые функции на современных автомобилях возлагаются на ЭБУ.

Сервисный или диагностический компьютер выполняет следующие функции:

контроль работы и диагностика двигателя с сохранением ошибок системы;

контроль состояния тормозной системы и рулевого механизма;

контроль уровня масла в различных узлах (коробка передач, двигатель, раздаточная коробка и т.д);

контроль за состоянием электросистемы машины (предохранители, оптика, возможные утечки тока и др.),

Диагностический БК для контроля состояния электросистемы машиныПри эксплуатации автомобиля, параметры, занесенные на сервер диагностического компьютера считываются системой диагностики, на основе которого определяется необходимость ремонта или замены различных агрегатов и деталей.

Таким образом универсальный БК представляет собой все три представленных выше устройства в одном центральном блоке. Универсальный компьютер обладает маршрутными, диагностическими, управляющими и другими функциями, что существенно упрощает вождение авто для владельца и удешевляет стоимость ремонта различных механизмов. Однако при выходе из строя такого компьютера, есть риск повреждения бортовой сети, ЭБУ и других электронных механизмов, которые синхронизировались с бортовым компьютером.

Универсальный БК со многими функциямиКак правило, автомобили люкс-класса оснащены универсальными компьютерами с завода, которые сочетают в себе максимальное количество функций. Но и некоторые модели бюджетного класса также оснащаются устройствами, которые объединяющими в себе развлекательные, информационные и навигационные системы управления. Более того, современный рынок электронных устройств, предоставляет возможность оснащения автомобиля любого класса и года выпуска бортовым компьютером, который можно установить своими руками, следуя инструкции от производителя БК. В зависимости от функций устройства, ценовой диапазон бортовых систем для автомобилей может отличаться. Ниже приведем список моделей бортовых компьютеров средней ценовой категории, которые пользуются популярностью на отечественном рынке и могут устанавливаться в качестве опций для отечественных авто и различных иномарок.

4 Обзор популярных моделей универсальных БК Наиболее динамично развивающейся компанией, которая представляет на рынке различные модели бортовых компьютеров, является фирма Multitronics. Среди разнообразия моделей автолюбитель может выбрать то, что подойдет именно для его автомобиля, и конечно, главный «козырь» данного производителя это универсальность производимых устройств.

Multitronics TC740-750 Универсальный бортовой компьютер для авто, который может быть установлен на различные версии автомобилей. Среди особенностей данной модели можно выделить поддержку диагностического протокола OBD1-2, оригинальный дизайн с солнцезащитным козырьком (устанавливается поверх торпедо). Данная модель оснащается осциллографом, голосовым синтезатором, возможностью считывания кодов ошибок в системе ЭБУ и другими полезными функциями, которых насчитывается боле 200, в том числе функция контроля качества топлива, что особенно актуально для наших условий. Предназначен для установки на автомобили: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, Daewwo, Nissan, Renault , Cherry, SSangYoung и др. Работа данного прибора возможна как с синхронизацией с ЭБУ, так и напрямую от датчика скорости и форсунки двигателя.

Модель Multitronics TC740-750 Multitronics RI 500 Универсальный компьютер, который предназначается для установки на различные модели иномарок и отечественных авто с инжекторными и дизельными двигателями (только в случае поддержки протокола OBD2). Данный БК обладает современным дизайном и возможностью легкого снятия лицевой панели, что позволит не беспокоиться за устройство во время стоянки автомобиля. Компьютер поддерживает разъемы 1DIN, 2DIN, ISO, обладает мощным 16-разрядным процессором, функцией контроля качества топлива, возможностью считывания ошибок ЭБУ и просмотра мгновенных параметров работы авто в режиме графиков. Универсальный режим гарантируется только на автомобилях с инжекторными системами, в которых режим впрыска топлива контролируется изменением длительности подачи и датчиком Холла.

Multitronics CL 550V

Одна из самых распространенных на отечественном рынке модель бортового компьютера. Устройство способно осуществлять контроль над целым рядом функций. Кроме того, система предусматривает ведение статистического отчета о различных показателях и возможность оптимизации работы основных узлов в системе автомобиля. Установка данной модели осуществляется в разъем 1DIN, который имеется на множестве иномарок и различных версии автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.

Как и многие модели данной категории, Multitronics CL550 оснащается мощным процессором, ярким графическим дисплеем с удобным русскоязычным интерфейсом, предоставляет возможность подключения парктроников и камеры заднего вида, ведения учета поездок, заправок, статистику качества топлива и другие параметры (более 250 возможностей). В качестве дополнительной опции рекомендуется для моделей Toyota, Subaru, Mitsubishi до 2002 года выпуска и с различными типами ЭБУ. Также, модель отлично синхронизируется с блоками управления типа ИТЕЛМА, Микас, Bosh, Январь и др. поэтому может устанавливаться на различные отечественные автомобили, в частности, на модели Lada Priora всех поколений и Lada Granta.

Компьютер Multitronics CL 550VЕще одним производителем, продукция которого пользуется определенной популярностью в нашей стране, является компания Орион. Изготовитель также предлагает универсальные устройства для различных марок авто. В зависимости от типа автомобиля и двигателя наибольшим спросом пользуются такие модели БК как:

Орион БК-10 Универсальный БК, предназначенный для установки на автомобили ВАЗ десятого семейства, а также Шевроле Нива, ВАЗ «классика», Daewoo Sens и Таврия Славута с электронными блоками типа ИТЕЛМА 8+, Январь 7-2 или аналог Bosh 7-1, Микас 7,6. Данная модель обладает матричным дисплеем с двумя типами подсветки, выносным датчиком температуры и всеми необходимыми функциями, включая сброс кодов ошибок, определение прошивки, температуру двигателя, уровень давления масла и др.

Орион БК 60 Универсальное устройство, предназначенное для установки в 1DIN место или в район перчаточного ящика на автомобилях марки Газель, Соболь, ВАЗ 2112 (с панелью евротипа), Chevrolet и Daewoo Lanos до 2007 года выпуска. Компьютер можно подключить к датчику форсунки, он также позволяет проводить калибровку датчика топлива, а в комплекте есть переходник для различных диагностических разъемов, включая OBD1 и ISO. Помимо представленных образцов, для установки на популярные модели ВАЗ можно рекомендовать такие компьютеры производства Орион, как: БК 130-135, БК-16, БК 115.

Универсальное устройство Орион БКУниверсальные бортовые компьютеры Prestige также пользуются популярностью у автовладельцев в нашей стране. Среди самых «ходовых» моделей можно выделить:

Prestige V55-01 Модель «бортовика» способна работать со всеми типами ЭБУ Январь и Микас а также Bosch 7.0 — 7.9.7 и др. Устройство удобно устанавливать в любое место в салоне авто. В комплекте присутствует платформа крепления с двусторонним скотчем. Стоит отметить и дизайн модели, с возможностью смены подсветки графического дисплея. Модель отличается удобной установкой своими руками, подключение производится в стандартную диагностическую колодку автомобиля. Рекомендуется для моделей ВАЗ 2112, 2114. Устройство может работать в режиме сервисного компьютера, считывать и определять ошибки и другие параметры ЭБУ, описывать типовые неисправности мотора и других узлов и осуществлять контроль над состоянием аккумуляторной батареи. Помимо этого, в БК реализовано более 250-ти функций, в том числе отображение заправочных данных, температуры, расходов, параметров движения и др.