Samsung разработала «неубиваемый» OLED-экран

Южнокорейская компания Samsung Display сообщила о разработке новейших дисплеев на основе органических светодиодов (OLED). Их принципиальное отличие в том, что их почти невозможно разбить в обычных условиях. Разумеется, экстремальные нагрузки вроде попадания пули или складывания экрана пополам в расчёт не берутся.

Новые дисплеи можно сгибать, а подложка и пластиковое покрытие защищают экраны от повреждений. В ролике ниже показано, что их можно свернуть в трубку, а молоток не оставляет на экране следов. Главное, чтобы корпус смартфона при этом не был модным стеклянным.

Важно отметить, что новая разработка уже сертифицирована в Underwriters Laboratories (UL). Эта компания занимается проверкой безопасности технологических решений в США . Как утверждается, экраны нового типа переживали многократные падения с высоты 1,2 и 1,8 метра, а также сохраняли работоспособность в диапазоне от минус 32 до плюс 71 градусов Цельсия. Как заявил Ходжун Ким, топ-менеджер Samsung Display Company, новый материал очень лёгкий и прочный.

Вполне возможно, что именно эти дисплеи лягут в основу гибких смартфонов Samsung, анонс которых ожидается в следующем году. Также новые дисплеи планируется применять в производстве автомобилей, военной техники, планшетов и ноутбуков.