Ещё
Samsung разработала «неубиваемый» OLED-экран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung разработала «неубиваемый» OLED-экран 

Игромания.ру 11 часов назад
Фото: Twitter
Южнокорейская компания Samsung Display сообщила о разработке новейших дисплеев на основе органических светодиодов (OLED). Их принципиальное отличие в том, что их почти невозможно разбить в обычных условиях. Разумеется, экстремальные нагрузки вроде попадания пули или складывания экрана пополам в расчёт не берутся.
Новые дисплеи можно сгибать, а подложка и пластиковое покрытие защищают экраны от повреждений. В ролике ниже показано, что их можно свернуть в трубку, а молоток не оставляет на экране следов. Главное, чтобы корпус смартфона при этом не был модным стеклянным.
Важно отметить, что новая разработка уже сертифицирована в Underwriters Laboratories (UL). Эта компания занимается проверкой безопасности технологических решений в США. Как утверждается, экраны нового типа переживали многократные падения с высоты 1,2 и 1,8 метра, а также сохраняли работоспособность в диапазоне от минус 32 до плюс 71 градусов Цельсия. Как заявил Ходжун Ким, топ-менеджер Samsung Display Company, новый материал очень лёгкий и прочный.
Вполне возможно, что именно эти дисплеи лягут в основу гибких смартфонов Samsung, анонс которых ожидается в следующем году. Также новые дисплеи планируется применять в производстве автомобилей, военной техники, планшетов и ноутбуков.
Игромания.ру: последние новости
Официально: Xiaomi Mi Max 3 Pro не будет Специалисты iFixit раскрыли секрет клавиатуры новых Macbook Pro Фаблет Honor Note 10 выйдет в этом месяце
Комментарии1  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео21
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС61
Юлия Скрипаль вернется в Россию36
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона127
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение