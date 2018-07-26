Тест и обзор смартфона Elephone U Pro (128 GB): китайский смартфон в облике Galaxy S9

Итоги теста Производительность у смартфона Elephone U Pro высокая, хотя и не достигает уровня топовых моделей. Как в качестве фотографий, так и в продолжительности времени автономной работы устройство могло бы выступить и немного получше. Начальная цена в размере приблизительно 34 000 рублей — несколько высоковата. Преимущества превосходное качество исполнения красочный 5,99-дюймовый OLED-дисплей беспроводная зарядка Недостатки посредственная продолжительность времени автономной работы плохонькие фотографии при сумеречном освещении Результаты тестирования Elephone U Pro 128GB Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 53 из 166 Соотношение цена/качество: 62 Производительность и управление (35%): 90.4 Оснащение (25%): 91.4 Аккумулятор (15%): 85.7 Дисплей (15%): 88.2 Фотокамера (10%): 52.2 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 86% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Тест Elephone U Pro: красочный OLED-дисплей

Новая звезда на небосводе смартфонов? До сих пор скорее неизвестный китайский производитель смартфонов под названием Elephone хочет наладить продажи и в нашей стране. Во время всеобъемлющего тестирования мы рассмотрели Elephone U Pro, как говорится, «под лупой».

На первый взгляд Elephone U Pro с его стеклянным корпусом и заметно изогнутым дисплеем сильно напоминает Samsung Galaxy S8 или S9. Качество исполнения находится на высоком уровне и аппарат может не стесняться сравнения с известными топовыми моделями. Для любителей выделяющихся цветов предусмотрены версии Elephone U Pro в насыщенном красном и синем исполнениях. Кто предпочитает тихую простоту, тот может выбрать серый или черный цвета.

OLED-дисплей насчитывает 5,99 дюймов по диагонали и предлагает насыщенные цвета (он покрывает приблизительно 140 процентов цветового пространства Standart-RGB). Разрешение в 2160х1080 пикселей нам понравилось, контент устройством отображается очень четко. Гораздо менее убедительной находим мы, напротив, максимальную яркость в 376 кд/м2. Многие другие модели, например bq Aquaris X2, предлагают более яркие дисплеи, которые лучше читаются под прямым солнечным светом. Elephone U Pro: продолжительность времени автономной работы могла бы быть дольше

Внутри Elephone U Pro располагается процессор среднего класса Snapdragon 660 производства компании Qualcomm , который имеет четыре энергоэффективных ядра с тактовой частотой 1,4 ГГц и четыре высокопроизводительных ядра, работающих на тактовой частоте 2,2 ГГц. Процессор поддерживается наличием (в зависимости от комплектации) 4 или 6 Гбайт оперативной памяти.

В то время как U Pro от конкурентов с логотипом Samsung внешне отличается не сильно, в вопросе производительности разница видна отчетливо. В частности, Elephone U Pro требуется почти восемь секунд на то, чтобы загрузить веб-страницу с нашим рейтингом смартфонов.

Galaxy S9 справляется с этим же заданием за 5 секунд. В итоге, конечно, с производительностью здесь все нормально, но в данном ценовом сегменте на рынке есть несколько смартфонов, система которых реагирует на команды быстрее.

Компания Elephone использовала аккумулятор емкостью 3550 мАч, с которым U Pro в нашем «онлайн»-тесте с постоянно активированным дисплеем смог продержаться 8 часов 22 минуты. С учетом емкости батареи это можно назвать слабым результатом. За приличные 118 минут аккумулятор будет заряжен благодаря технологии быстрой зарядки. Беспроводная зарядка тоже возможна. Двойная камера Elephone U Pro проявляет слабости при сумеречном освещении

На задней стороне Elephone U Pro находится двойная камера, обе матрицы которой имеют разрешение по 13 Мп. Фронтальная камера предлагает 8 Мпикс. Видео можно записывать с максимальным 4К-разрешением. Прямо под двумя объективами находится сканер отпечатка пальца, который на прикосновения реагирует надежно. При дневном освещении качество фотографий получается нормальным, а вот при наступлении сумерек, напротив, теряется большое количество деталей и на снимках образуются отчетливо видимые шумы.

Кроме того, при более внимательном рассмотрении появляются странные едва заметные двойные контуры и артефакты. Учитывая стоимость смартфона, мы ожидали получить фотографии более высокого качества. Об оптическом зуме и оптическом стабилизаторе изображения при выборе Elephone U Pro придется забыть.

Elephone U Pro располагает великодушно отмеренной производителем встроенной памятью размером 64 или 128 Гбайт. У нас на тесте побывала модель с 6 Гбайт оперативной памяти и хранилищем емкостью 128 Гбайт. Для расширения «дискового пространства» предусмотрен слот для карт памяти стандарта Micro-SD.

Кому не нужно дополнительное место для хранения данных, тот может использовать этот слот для того, чтобы вставить туда вторую SIM-карту. Кроме того, Elephone U Pro способен через LTE-модуль Cat.12 скачивать данные со скоростью до 600 Мбит/с. Есть здесь и WLAN-модуль стандарта n.

Из других коммуникативных средств на борту представлены GPS, Bluetooth версии 5.0 и NFC. В качестве операционной системы инсталлирована Android 8 (Oreo).

Сертификацию защиты от повреждений пылью и водой компания Elephone проводить не стала, равно как и не стала она интегрировать сюда разъем для подключения наушников. Впрочем, соответствующий адаптер для интерфейса USB Typ-C входит в комплект поставки. Моно-динамик U Pro предлагает чистый, громкий звук.

Результаты тестирования Elephone U Pro 128GB Альтернатива: Honor 10 Honor 10 дешевле и во время тестовых испытаний был убедителен своими превосходной производительностью и заслуживающими внимания фотографиями.

Только лишь беспроводную зарядку он не поддерживает. Но визуально со своим почти безрамочным дисплеем он очень привлекателен.

Стеклянный корпус и алюминиевая рамка Honor 10 выглядят очень элегантно. Для тех, кто любит поярче, производитель придумал Мерцающий зеленый и Мерцающий синий.

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Тест и обзор смартфона ZTE Blade V9: недорогой и алюминиевый Характеристики и результаты тестирования Elephone U Pro 128GB Соотношение цена/качество 62 ОС при тестировании Android 8.0 Актуальная ОС Android 8.0 Планируется ли обновление ОС нет данных Магазин приложений Вес 169 г. Длина x Ширина 154 x 73 мм; Толщина 8,6 мм; Экспертная оценка дизайна очень хорошо Экспертная оценка скорости работы хорошо Скорость загрузки: PDF 800 Кбайт по WLAN 1,6 с Скорость загрузки: главная chip.de по WLAN 0,4 с Скорость загрузки: тестовая таблица chip.de по WLAN 7,7 с Качество звука (громкая связь) очень хорошо Процессор Qualcomm Snapdragon 660 Архитектура процессора Частота CPU 2.200 МГц Количество ядер CPU 4+4 Объем оперативной памяти 6,0 Гбайт Аккумулятор: емкость 3.550 мА·ч Аккумулятор: легко извлекаемый — Аккумулятор: время серфинга 8:22 ч:мин Аккумулятор: время зарядки 1:58 ч:мин Функция быстрой зарядки да ЗУ и кабель быстрой зарядки в комлекте Аккумулятор: время разрядки / время зарядки 4,3 Функция беспроводной зарядки да WLAN 802.11 n, ac Voice over LTE LTE: частоты 800, 1.800, 2.600 МГц LTE: Cat. 4 до 150 Мбит/с LTE: Cat. 6 до 300 Мбит/с LTE: Cat. 9 до 450 Мбит/с LTE: Cat. 12 до 600 Мбит/с Экран: тип OLED Экран: диагональ 6,0 дюйма Экран: размер в мм 68 x 136 мм; Экран: разрешение 1.080 x 2.160 пикселей Экран: плотность точек 403 ppi Экран: макс. яркость в темном помещении 376,3 кд/м² Экран: шахматная контрастность в светлом помещении 34:1 Экран: шахматная контрастность в темном помещении 160:1 Камера: разрешение 13,0 Мпикс Камера: измеренное разрешение 1.640 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков хорошо Камера: шумы VN1 4,0 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние 3,4 мм; Камера: минимальная дистанция съемки 11 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом 1,19 с Камера: оптический стабилизатор — Камера: автофокус да Камера: вспышка Двойная LED, LED Разрешение видео 4.096 x 2.160 пикселей Фронтальная камера: разрешение 8,0 Мпикс LED-индикатор да (многоцветный) Радиоприемник — Тип SIM-карты Nano-SIM Dual SIM да Защиты от пыли и влаги (сертификат IP) — Сканер отпечатков пальцев Доступная пользователю память 113,0 Гбайт Слот для карт памяти да Разъем USB Type-C-USB 2.0 Bluetooth 5 NFC да Выход для наушников -; HD Voice да SAR — Версия прошивки при тестировании Elephone_U_Pro_20180203 Дата теста 2018-04-24 Фото: компании-производители