Тест Plantronics BackBeat Pro 2: превосходные Bluetooth-наушники с шумоподавлением

Отличное качество звука Plantronics BackBeat Pro 2 не может оставить равнодушным. Несмотря на нескладывающуюся конструкцию и несколько продолжительное время зарядки, наушники состоят из сплошных достоинств: от технологического оснащения до посадки на голове. Итоги теста Plantronics BackBeat Pro 2 с технической точки зрения идут в ногу со временем и предлагают систему активного шумоподавления (ANC), технологию aptX, а также Bluetooth 4.0. Качество звука во время тестовых испытаний показалось нам абсолютно превосходным. Продолжительность времени автономной работы, достигающая примерно 27 часов, также находится на высочайшем уровне. Но наушники не складываются, и это немного мешает при транспортировке. Впрочем, дужка у них очень удобная, так что BackBeat Pro 2 можно без проблем долгое время носить на шее. Преимущества отличный сбалансированный звук активное шумоподавление удобная посадка Недостатки наушники не складываются Результаты тестирования Plantronics BackBeat PRO 2 Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 4 из 25 Соотношение цена/качество: 50 Качество звука (40%): 97.9 Комфорт (20%): 92.7 Оснащение (20%): 73 Мобильность (20%): 87.5 Результаты тестирования Поставьте оценку — 91% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Шумоподавление в «открытом» режиме

Plantronics BackBeat Pro 2 подключаются к смартфону, планшету или другому воспроизводящему устройству через Bluetooth 4.0 или через входящий в комплект поставки кабель. Подключение осуществляется быстро, причем возможно подсоединение к двум устройствам одновременно.

После этого уже ничто не сможет помешать вам наслаждаться музыкой. Средние и высокие частоты воспроизводятся естественно и детализированно, басы получаются насыщенными и четкими. В общем и целом благодаря хорошей сбалансированности звука вы можете слушать композиции абсолютно любых жанров. Особенно хорошо звучит высококачественная музыка, которая хранится в несжатом FLAC: благодаря поддержке технологии aptX каждый трек воспроизводится в мельчайших деталях.

Как и многие другие Bluetooth-наушники из нашего соответствующего рейтинга, Plantronics BackBeat Pro 2 поддерживают систему активного шумоподавления (Active Noise Cancelling). Она фильтрует монотонные окружающие шумы, например, уличное движение, звуком в противофазе. У BackBeat Pro 2 она сконструирована очень практично: с помощью выключателя можно временно деактивировать ANC-режим и включить микрофоны, чтобы лучше слышать, например, объявления диспетчера на железнодорожной платформе.

За исключением вышеперечисленного оснащение наушников сравнительно минималистичное. В частности, они не складываются, и в комплекте поставки нет жесткого чехла для транспортировки. Прилагается только простая матерчатая сумочка. В этом плане конкуренты от Sennheiser и JBL предлагают больше. Удобная и надежная посадка

Plantronics BackBeat Pro 2 весят 292 грамма, что относит их к числу самых тяжелых наушников, попавших в нашу тестовую выборку. Тем не менее, они удобно сидят на голове и совершенно не дают ощущения тяжести. Амбушюры с набивкой плотно прилегают к ушам и обеспечивают надежную фиксацию даже при быстрой ходьбе. При этом давление на уши всегда остается в рамках разумного и не провоцирует перегрева головы, который мы испытывали, например, при тестировании JBL E65.

Согласно информации производителя, продолжительность времени автономной работы наушников должна составлять около 24 часов. В действительности на тестовых испытаниях мы намерили даже больше: без активации системы шумоподавления наушники продержались добрых 27 часов 46 минут, а с активированным ANC всего на час меньше — 26 часов 54 минуты. Индикация состояния аккумулятора производится при помощи расположенных сбоку светодиодов, а также звукового сигнала при включении. Продолжительность процесса зарядки составляет 1 час 39 минут. Это существенно меньше, чем в среднем по рейтингу, но с учетом длительного времени автономной работы вы можете этого даже не заметить. Альтернативы

JBL E65 Bluetooth Noise Cancelling Несмотря на то, что JBL E65 не поддерживают работу с кодеком aptX, к качеству их звучания тоже сложно придраться. Наушники одинаково хорошо воспроизводят композиции любых жанров, отличаясь сбалансированным и естественным звучанием, которое воспринимается даже при громком окружающем шуме благодаря технологии ANC. Оснащение и продолжительность времени автономной работы у них даже лучше, чем у Plantronics, при этом стоят они дешевле.

TaoTronics TT-BH22 Bluetooth TaoTronics TT-BH22 стоят значительно дешевле, чем BackBeat PRO 2, но заказывать придется из-за границы. Впрочем, это стоит того: они обладают убедительным звучанием, высококачественной системой ANC и высоким уровнем комфорта при ношении. Кроме того, данная модель наушников складывается. Ради низкой цены придется пожертвовать кодеком aptX и скоростью зарядки.

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Обзор спортивной гарнитуры Plantronics BackBeat FIT 305: наушники с ушками Характеристики и результаты тестирования Plantronics BackBeat PRO 2 Соотношение цена/качество 50 Тип Over-Ear Форма закрытая Сопротивление (Ом) 32 Ом Диаметр динамика 40 мм Микрофон да Складной корпус — Цвета да, 2 цвета Вес 292 г Длина кабеля 1,4 метра Сменный кабель да Угловой аудиоразъем да Материал амбушюр искусственная кожа Комфортно ли голове да Комфортно ли ушам да Жесткий чехол в комплекте — Тканевый чехол в комплекте да Стандарт Bluetooth 4 Кодек: aptX да NFC — Время работы от аккумулятора (изм.) 27:46 ч:мин Время зарядки аккумулятора 1:39 ч:мин Аккумулятор: зарядка через USB да Индикатор зарядки да Результаты тестирования Plantronics BackBeat PRO 2 Фото: компании-производители