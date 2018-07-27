Ещё
СМИ: новые модели iPhone будут медленнее старых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: новые модели iPhone будут медленнее старых 

Свободная пресса 27 июля 2018
Фото: Android Insider
Эксперты уверены, что очередные модели смартфонов компании Apple уступят в скорости iPhone прежнего поколения. А также гаджетам на Android, пишет «Экономика сегодня».
Все потому что Apple отказалась от использования модемов 4G Qualcomm. Предполагается, что теперь iPhone начнут оснащать модемами производства Intel. Однако считается, что Android-смартфоны с SoC Qualcomm Snapdragon 845 обходят по скорости работы гаджеты с Intel XMM 7480 и Intel XMM 7360. Это выяснили в результате тестирования в сетях T-Mobile и AT&T.
Ранее «Свободная пресса» писала, что Apple решила оснастить свои iPhone съемным объективом с расширенными возможностями. Он будет синхронизироваться с устройством с помощью специального ПО, крепиться специальным магнитом, автоматически подбирать параметры съемки и делать фотографии высокого качества. Однако пока не ясно, когда он появится в продаже.
Новости из мира гаджетов: Владельцам iPhone проще найти девушку
Свободная пресса: последние новости
Дрон с взрывчаткой: СМИ выдают подробности покушения на Мадуро В Дании впервые оштрафовали девушку, одетую в никаб Мальчика унесло в море ливневой канализации в Сочи
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1041
Петросян: гора с плеч свалилась209
В США похоронили «Армату»398
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах32
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение