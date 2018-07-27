СМИ: новые модели iPhone будут медленнее старых

Эксперты уверены, что очередные модели смартфонов компании Apple уступят в скорости iPhone прежнего поколения. А также гаджетам на Android, пишет «Экономика сегодня».

Все потому что Apple отказалась от использования модемов 4G Qualcomm . Предполагается, что теперь iPhone начнут оснащать модемами производства Intel . Однако считается, что Android-смартфоны с SoC Qualcomm Snapdragon 845 обходят по скорости работы гаджеты с Intel XMM 7480 и Intel XMM 7360. Это выяснили в результате тестирования в сетях T-Mobile и AT&T

Ранее «Свободная пресса» писала, что Apple решила оснастить свои iPhone съемным объективом с расширенными возможностями. Он будет синхронизироваться с устройством с помощью специального ПО, крепиться специальным магнитом, автоматически подбирать параметры съемки и делать фотографии высокого качества. Однако пока не ясно, когда он появится в продаже.

Новости из мира гаджетов: Владельцам iPhone проще найти девушку