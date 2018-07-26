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Новый iPhone лишили полюбившегося многим цвета — инсайдер
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Новый iPhone лишили полюбившегося многим цвета — инсайдер 

Пятый канал 26 июля 2018
Фото: Пятый канал
В сеть утекла инсайдерская информация о возможных цветовых вариациях готовящегося к выпуску «яблочного» флагмана iPhone 9. Покупателям предстоит выбирать из черного, белого, платиново-серого, неонового, ярко-оранжевого и электрического синего цветов. В таких же оттенках можно будет купить защитные чехлы.
По всей видимости, любители красного цвета останутся всерьез разочарованы: от этого оттенка решили отказаться, несмотря на анонсы. Об этом сообщает японское издание Macotacara. Впрочем, не исключено, что Apple просто выпустит красный iPhone чуть позже, как это уже было с седьмой и восьмой моделями.
Данные инсайдера расходятся с ранее полученной информацией от аналитика Минга Чжи Куо, который проговорился о золотом, сером, белом, синем, оранжевом и красном цветах корпуса.
Новый iPhone станет вторым по счету устройством, которое будет поставляться во множестве цветовых вариантов, после iPhone 5c.
Ранее Пятый канал сообщал, что в сети опубликовали экраны трех новых iPhone. Также появился ролик, на котором, возможно, показаны рендеры будущего смартфона.
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