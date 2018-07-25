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Линейку Android Go пополнит легенда
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Линейку Android Go пополнит легенда 

Android Insider 25 июля 2018
Фото: Android Insider
Уже в ближайшее время на рынке может дебютировать новинка под управлением Android Go. Были рассмотрены ее технические характеристики, размеры и отсутствие одной из привычных современным пользователям функций.
Moto C2 и Moto C2 Plus были сертифицированы ANATEL в Бразилии, сообщает Питер (Peter) на страницах ресурса gsmarena.com со ссылкой на 91mobiles.com. Легендарнейший в истории индустрии мобильных телефонов бренд Motorola хорошо представлен на рынке Бразилии и даже располагает там фабрикой.
Moto C2 c Android Go — технические характеристики
Его размеры (в миллиметрах) — 147,9 (высота) x 71,2 (ширина). Будут предусмотрены две версии — с поддержкой одной или двух SIM-карт (LTE поддерживается). Новинку предложат на рынках Латинской Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока. Отмечается, что поддержка NFC в новом телефоне отсутствует, а емкость его батареи составляет 2120 мАч.
Moto C2 оснастят 1 гигабайтом оперативной памяти и 16-гигабайтным встроенным накопителем. Рассматриваемое устройство выглядит как версия Moto E5 Play Go. На сегодняшний день не сообщается, когда именно дебютирует второе поколение линейки C от Moto, но пройденная сертификация может означать, что они увидят свет уже вскоре. Рассмотренные технические характеристики предполагают, что новинка, вероятно, станет работать под управлением Android Go — облегченной версии Android Oreo.
Нужны ли пользователям Android Go-смартфоны? Обсудить эту тему читатели могут в Telegram-чате.
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