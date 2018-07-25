Тест и обзор Lenovo Yoga 330-11IGM: маленький дорожный трансформер

11,6-дюймовый дисплей Yoga 330-11IGM едва ли занимает больше места, чем обычный планшет. Низкий вес и превосходная продолжительность времени автономной работы делают его удобным спутником для поездок. Во время тестовых испытаний в имитируемом нами «офисном» режиме работы ноутбук продержался почти 12 часов, а при чистом видеовоспроизведении его хватило более чем на 9 часов. Оба этих показателя — первоклассные, результаты наших замеров подобными бывают очень редко. Нет ничего удивительного в том, что Lenovo Yoga 330-11IGM относится к числу лучших ноутбуков в категории «Мобильность». Итоги теста Lenovo Yoga 330-11IGM — это высокопроизводительный ноутбук-трансформер, который отлично подходит прежде всего для работы во время поездок. В ходе тестов мы высоко оценили чрезвычайно долгую продолжительность времени автономной работы и солидную производительность. Удивил нас и сенсорный дисплей, но неприятно: для работы на открытом воздухе он не подходит и производит плохое впечатление. При этом компания Lenovo уже давно на примере других моделей доказала, что дисплеи в ее ноутбуках могут быть замечательными. К сожалению, они не имеют функции сенсорного ввода и поэтому данные устройства не могут быть использованы в качестве планшетов. Подводя итоги, мы можем сказать, что Yoga 330 как ноутбук формата «2 в 1» заслуживает лишь оценки «хорошо». Преимущества долгая продолжительность времени автономной работы работает бесшумно очень легкий Недостатки маленький Flash-накопитель низкая контрастность бликующий дисплей Результаты тестирования Lenovo Yoga 330-11IGM grau (81A6001PGE) Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 5 из 29 Соотношение цена/качество: 67 Мобильность (25%): 96.2 Оснащение (25%): 67.7 Производительность (15%): 81.7 Эргономичность (15%): 77.8 Дисплей (20%): 50.6 Результаты тестирования Поставьте оценку — 75% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Производительность трансформера тоже более чем хороша, хотя и не высочайшего класса. Компания Lenovo встраивает сюда все еще довольно актуальный процессор Intel Pentium N5000 (1,1 ГГц, в Turbo-режиме до 2,7 ГГц), который предназначен прежде всего для недорогих ноутбуков. Для офисных приложений и веб-серфинга производительности всегда будет достаточно, но по-настоящему рабочей лошадкой это устройство не станет. Дисплей огорчил

Дисплей является самым слабым местом Lenovo Yoga 330, так как шахматная контрастность у него совершенно недостаточная: во время тестирования мы намерили всего 151:1. Для сравнения: Lenovo IdeaPad 320 S по этому показателю достигает отметки в 194:1. То же самое мы хотели бы видеть и в Yoga 330. Плотность пикселей здесь тоже низкая, да и разрешение в 1366х768 напоминает скорее об «экономичной» версии. Впрочем, так как дисплей со своей 11,6-дюймовой диагональю не особенно велик, низкое разрешение раздражает не сильно.

Таким образом, дисплей остается самым слабым местом устройства и вызывает недовольство прежде всего при работе на открытом воздухе: когда светит солнце, панель бликует слишком сильно. Так как и контрастность здесь плохая, и максимальная яркость низкая, при работе при естественном освещении Yoga 330 доставляет мало удовольствия.

Маленький накопитель

Протестированная нами модель располагает 128-гигабайтным eMMC-накопителем. При этом речь идет о жестко вмонтированном модуле памяти, скорость работы которого находится где-то между показателями SSD и HDD. Время доступа к информации здесь хотя и быстрое, но при переносе больших объемов данных вы должны ждать довольно долго. При этом за небольшую переплату вы можете легко найти Lenovo Yoga 330-11IGM, оснащенный 256-гигабайтным SSD-накопителем. Эта доплата стоит того, поскольку программы начинают «летать», а файлы открываются и копируются значительно расторопнее. Даже предустановленная операционная система Windows работает быстрее.

Кроме того, ноутбук оснащен двумя портами USB 3.0 и одним — USB 2.0. Многие модели также располагают по меньшей мере одним интерфейсом стандарта USB Typ-C. HDMI-выход позволит подключить к Yoga 330 внешний монитор.

Альтернатива с отличным дисплеем: TrekStor PrimeBook P13 gold (UFM3YWW014128-DE/34683)

Разочарованы плохим дисплеем? Тогда вам имеет смысл повнимательнее присмотреться к нашему лидеру среди ноутбуков в тестовой категории «Дисплей»: с высоким разрешением 1920х1080 пикселей изображения на 13,3-дюймовой панели TrekStor Primebook P13 выглядят действительно четкими. Яркость экрана и контрастность здесь настолько хороши, что даже при сильном солнечном свете контент остается отлично распознаваемым. Кроме того, TrekStor Primebook P13 относится к числу наиболее высокопроизводительных ноутбуков в ценовой категории до 500 евро. Только от функции трансформации устройства здесь придется отказаться.

Альтернатива подешевле: Trekstor Primebook C11 (38243)

В поисках удачной покупки? Trekstor Primebook C11 — это не только лидер по соотношению цены и качества, у него есть преимущество и по итоговой оценке. Как и Yoga 330, он отлично подходит для поездок, но не имеет недостатков дисплея. Разрешение 1920х1080 пикселей на 11,6-дюймовом экране выглядит превосходно. Продолжительность времени автономной работы более 9 часов (в имитируемом «офисном» режиме) тоже заслуживает внимания. На некоторые компромиссы здесь придется пойти в области производительности, но при стоимости приблизительно в 250 евро на это можно попросту не обращать внимания.

Читайте также: 7-дюймовый микроноутбук на Windows 10 оценен в $515 Dell представила компактный и недорогой ноутбук Latitude 3190 Характеристики и результаты тестирования Lenovo Yoga 330-11IGM grau (81A6001PGE) Соотношение цена/качество 67 Операционная система Windows 10 Home Габариты 29,4 x 20,4 x 1,9 см Вес 1,2 кг Процессор Intel Pentium N5000 (1,1 ГГц) Объем ОЗУ 4 Гбайт Тип видеокарты интегрирована в процессор ( Intel UHD Graphics 605) Модель видеокарты — Объем видеопамяти — Дисплей: диагональ 11,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.366 x 768 пикселей Дисплей: поверхность блестящая Дисплей: макс. яркость 214 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 151:1 Дисплей: плотность пикселей 135 dpi Дисплей: распределение яркости 92,5% Емкость накопителя 128 Гбайт Тип накопителя eMMC Оптический привод нет Аккумулятор: емкость 36 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 11:52 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 9:02 ч:мин Шумность при маск. нагрузке бесшумно (пассивное охлаждение) Порты USB 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN — UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер SDXC Вебкамера да Дополнительное оборудование — Тест: PCMark 7 4.053 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 3.093 бал. Результаты тестирования Lenovo Yoga 330-11IGM grau (81A6001PGE)

Фото: Lenovo, CHIP