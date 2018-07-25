Видео: опыт использования OnePlus 6

Про OnePlus сказано уже много слов и показано много видео, но нам бы хотелось поделиться не просто его характеристиками, а личным впечатлением от использования. Все подробности ниже.

Сначала смартфон вызывает легкое чувство недоумения, то позже он действительно начинает нравиться.

Из того, что мне не понравилось при первом знакомстве можно отметить маленький вес, который не вызывает уверенности в надежности устройства. Казалось, что даже от незначительного падения смартфон может разбиться. Но после падения с высоты примерно 50 сантиметров, хоть и на деревянный, но твердый пол, на нем не осталось ни одной царапины. Это сразу расположило к смартфону и внушило уверенность в его прочности. Хотя, возможно мне просто повезло.

Сказать, что OnePlus 6 скользкий нельзя, но и обратное отметить сложно. Все примерно как и должно быть у смартфона со стеклянной задней стенкой.

Удивило, что переход к стеклу не повлек за собой появление беспроводной зарядки. Зато знаменитая быстрая зарядка OnePlus на месте и отлично справляется со своими задачами. Смартфон заряжается просто моментально и нескольких минут у розетки хватает на несколько часов работы. При этом, автономность при полном заряде находится на нормальном уровне. Кто-то жалуется, что ему не хватает на день, но я таких проблем не испытал.

Лично я не могу не отметить свою любовь к переключателю беззвучного режима на корпусе. Это то, что я всегда уважал и любил в OnePlus. Жаль, что больше никто такие не делает. Есть Apple , но у них он работает по принципу включено/выключено, а в OnePlus можно выбрать между обычныv, виброрежимом и полностью беззвучным режимом.

Вырез в экране есть, но про него мне рассказывать сложно, так как я никогда не был его противником. Тем более в OnePlus 6 хоть и нет возможности скрыть его, но меню адаптировано под него и позволяет не обращать внимания, а при просмотре видео он оказывается вне поля картинки, если не растягивать ее.

В отношении влагозащиты главный вопрос в том, почему она до сих пор не поддерживается. Хотя, есть ощущение, что производитель просто страхуется и не заявляет о ее наличии. На самом деле даже лоток для SIM-карт имеет уплотнитель как на устройствах, которые имеют серьезную защиту. Я попадал с OnePlus 6 под сильный дождь и с ним ничего не случилось.

Что касается камеры, то в целом мне понравилось как она снимает. Есть, конечно, смартфоны, которые лучше справляются с темнотой, и мы все понимаем, о чем идет речь, но в целом камера очень и очень неплохая.

Если смотреть на скорость фокусировки, четкость снимков и правильность автоматического определения баланса белого, то на мой взгляд камера выглядит предпочтительнее чем в том же Samsung Galaxy S9. Но это личные предпочтения.

К качеству записи видео особых претензий нет и я даже снял на этот смартфон пару видео для наших каналов. Есть запись в 4К 60fps, но большой разницы в детализации я не ощутил. Если вы снимаете что-то, что потом обработаете и удалите, или у вас очень много свободных хранилищ то снимайте в 4K. Если нет, то даже не стоит забивать память и 1080p более чем хороший формат для просмотра на экране смартфона.

Если собираетесь много снимать, особенно в 4K, стоит помнить о том, что карты памяти смартфоном не поддерживаются. Объем встроенной памяти на выбор предлагается 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ. Оперативной памяти для младшей версии предлагается 6 ГБ? а для средней и старшей по 8 ГБ.

Одновременно и радует, и немного навевает грусть то, что OnePlus стал смартфоном для простых людей. С одной стороны им теперь смогут пользоваться все и не испытывая при этом проблем, но с другой стороны пропала та гиковая направленность, которая была в начале и сопровождала первые версии смартфонов OnePlus. Теперь это просто добротный смартфон, который можно взять в руки и пользоваться, получая удовольствие. На мой взгляд это хорошо, но та романтика, которая была раньше ушла.

На производительности останавливаться подробно не стоит. Достаточно помнить о том, что каждый OnePlus, когда он выходит, является настоящим флагманом и стоит во главе всех бенчмарков. В этом плане OnePlus продолжает традиции бренда.

В основе смартфона SnapDragon 845, который производители умудряются еще больше ускорять и оптимизировать. В этом плане у OnePlus даже есть преимущество, так как он вышел чуть позже, чем первые смартфоны, оснащенные этим же процессором, и может себе позволить быть чуть мощнее их. Но в то же время он появился не на столько позже, чтобы в ближайшие месяц-два вышел новый чипсет.

Я не так часто играю в требовательные игры, но честно пробовал это сделать и установил несколько относительных новинок, которые на многих смартфонах идут с проседанием частоты кадров. С OnePlus 6 ничего такого не произошло. За графику отвечает Adreno 630, а Android Oreo и OxygenOS отлично оптимизированы.

Подводя итог, могу сказать, что смартфон мне понравился. Я не считаю его революцией, но он действительно хорош. Это просто современный смартфон, который стоит относительно недорого, но при этом является одним из самых мощных, если не самым мощным и он оснащен хорошей камерой. При этом он не лишен некоторых фишек, которые присущи только OnePlus.

Отдельно радует, что есть версия с объемом хранилища 256 ГБ. Кто-то назовет отсутствие карт памяти минусом, но я с ним не соглашусь. В современных смартфонах объем памяти более чем достаточный, а для хранения лишнего можно использовать облачные хранилища или компьютер.

Стоимость OnePlus 6 в России находится примерно на следующем уровне:

44 990 руб за 6/64 ГБ 48 990 руб за 8/128 ГБ 54 990 руб за 8/256 ГБ Комплект поставки для OnePlus в целом стандартный. Как обычно в нем нет наушников, но зато есть все остальное из числа самого необходимого:

кабель для зарядки

адаптер питания

чехол

инструмент для извлечения лотка SIM-карты

Обычно, когда делишься впечатлением от нового смартфона, в комментариях задают вопрос о том, стоит ли обновлять до него предыдущую версию, которая уже есть у пользователей. Я могу сказать, что менять OnePlus 5T на OnePlus 6 я бы не стал. OnePlus 5 тоже не уверен, а вот если у вас более ранние версии и вы задумываетесь о замене, то в этом решении я готов вас поддержать.

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