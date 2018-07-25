Xiaomi выпустила USB-кабель, который подойдет к любому iPhone и Android-смартфону

Компания Xiaomi анонсировала универсальный USB-кабель «три в одном», который можно подключать к любым телефонам китайского производителя, почти ко всем Android-смартфонам, а также к «айфонам» начиная с iPhone 5.

Меняя колпачки, пользователь может выбирать один из трех самых распространенных разъемов: microUSB, USB Type-C или Lightning.

Шнур имеет металлическую оплетку, а его длина равняется 1 метру. Напряжение тока — 5В/2,4А. Продается аксессуар за 59 юаней, или примерно $9. Как уточняет GizChina, новинка продается на сайте Xiaomi, но его поставками занимается другой компания: Shenzhen Xingka Intelligent.

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