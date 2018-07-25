Ещё
Можно брать. Классный переходник на наушники для новых iPhone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Можно брать. Классный переходник на наушники для новых iPhone 

iPhones.ru 25 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Классный переходник на наушники для новых iPhoneМы уже давно миримся с отсутствием 3.5 мм порта для наушников в iPhone. Если во время презентации iPhone 7 было слегка не по себе, то сейчас практически каждый обзавелся Lightning-наушниками или беспроводной гарнитурой.
Тем не менее, частенько бывают ситуации, когда нужно и зарядить смартфон, и вывести звук по проводу.
Чтобы подобные задачи не ставили владельцев современных моделей iPhone в тупик, рекомендую недорогой полезный переходник — TORRAS 2 in 1 Adapter.
Штука очень компактная и не займет много места, носить можно в кармане, сумке или кошельке. Главное, что рано или поздно такой переходник обязательно понадобится.
Продается в нескольких цветовых решениях: черный, серый и красный.
Есть две модели: одна с парой Lightning-входов, а вторая с одним Lightning и одним 3.5 мм разъемом. Стоить выбирать в зависимости от используемой с iPhone гарнитуры.
От других подобных переходников TORRAS отличается наличием технологичной начинки, позволяющей заряжать смартфон быстро и не вредить аккумулятору. Кроме того, переходник имеет гибкую часть кабеля, а не жесткое крепление возле Lightning-порта.
Считаю, что каждый владелец iPhone должен иметь такой аксессуар про запас.
Купить на AliExpress: от 633 руб.
iPhones.ru: последние новости
Стала известна стоимость Samsung Galaxy Note9 Xiaomi Mi 8 представлен в России. Цена и дата старта продаж Зачем Apple TV 3 нужна в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1048
Петросян: гора с плеч свалилась210
В США похоронили «Армату»404
Японию возмутили российские истребители на Курилах41
Сын известного бизнесмена покончил с собой426
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение