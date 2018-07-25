Можно брать. Классный переходник на наушники для новых iPhone

Можно брать. Классный переходник на наушники для новых iPhoneМы уже давно миримся с отсутствием 3.5 мм порта для наушников в iPhone. Если во время презентации iPhone 7 было слегка не по себе, то сейчас практически каждый обзавелся Lightning-наушниками или беспроводной гарнитурой.

Тем не менее, частенько бывают ситуации, когда нужно и зарядить смартфон, и вывести звук по проводу.

Чтобы подобные задачи не ставили владельцев современных моделей iPhone в тупик, рекомендую недорогой полезный переходник — TORRAS 2 in 1 Adapter.

Штука очень компактная и не займет много места, носить можно в кармане, сумке или кошельке. Главное, что рано или поздно такой переходник обязательно понадобится.

Продается в нескольких цветовых решениях: черный, серый и красный.

Есть две модели: одна с парой Lightning-входов, а вторая с одним Lightning и одним 3.5 мм разъемом. Стоить выбирать в зависимости от используемой с iPhone гарнитуры.

От других подобных переходников TORRAS отличается наличием технологичной начинки, позволяющей заряжать смартфон быстро и не вредить аккумулятору. Кроме того, переходник имеет гибкую часть кабеля, а не жесткое крепление возле Lightning-порта.

Считаю, что каждый владелец iPhone должен иметь такой аксессуар про запас.

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