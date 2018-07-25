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Рассекречен недорогой безрамочник HTC U12 Life
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Рассекречен недорогой безрамочник HTC U12 Life 

Ferra.ru 25 июля 2018
Компания HTC готовит к выпуску новый смартфон среднего уровня под кодовым названием Imagine Life. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidAuthority со ссылкой на маркетинговые материалы компании.
HTC U11 Life
Смартфон продолжит серию HTC U Life и, скорее всего, выйдет в продажу под названием HTC U12 Life. Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп с фазовым автофокусом и возможностью записи 4K-видео, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч. Сканер отпечатков пальцев имеется, но его расположение неизвестно.
Поддерживаются две SIM-карты, Bluetooth 5.0 и NFC. Возможно, что U12 Life выйдет уже с новой операционной системой Android P на борту. Точные сроки выхода и ориентировочная цена пока неизвестны.
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