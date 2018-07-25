Какие телефоны от 15000 до 40000 рублей наиболее популярны у россиян

В Топ-5 самых популярных телефонов попали модели компании Apple и Samsung. Итак, какие же конкретно модели до 40 тыс. рублей оказались в лидерах продаж согласно аналитике Яндекс. Маркет по итогам первого квартала 2018 года?

Первое место — Apple iPhone SE 32GB

Смартфон Apple iPhone SE 32GB можно найти в российской рознице по цене до 19000 рублей и за эти деньги может порадовать своего владельца полным спектром удовольствий, которые привлекают поклонников данной марки.

Привлекательный изящный дизайн, металлический корпус с блестящей полированной гранью по периметру, компактные размеры (в высоту всего 124 мм), богатство приложений из магазина AppStore и классная камера на 12 Мп с функцией съемки видео в 4К.

Из минусов здесь небольшая диагональ IPS экрана — всего 4 дюйма (1136х640 пикс.), небольшой объем встроенной памяти — 32 Гб, которого может не хватить на фотки и видео в отпуске (флеш-карта здесь не поддерживается). Но вы можете периодически скидывать накопленные гигабайты в облако (за границей в роуминге лучше это делать через халявный Wi-Fi в кафе и отелях).

Также, надо помнить, что у продукции Apple нет поддержки второй SIM-карты и присутствуют некоторые ограничения по работе с медиафайлами (в основном все делается через приложение iTunes).

Второе место — Apple iPhone 7 32GB

Этот аппарат во многом аналогичен предыдущему устройству, но получил более мощную начинку и некоторые дополнительные удобные функции. Его стоимость на рынке на данный момент составляет около 35 000 рублей, что почти вдвое меньше, чем у современных флагманов.

Чем привлекает Apple iPhone 7? Прежде всего это более современный дизайн корпуса — необычайная тонкость, скругленные края и матовый окрас вместо прямых углов и блеска. Смартфон оснащен более мощным процессором (Apple A10 Fusion с 4 ядрами) и обновленной ОС с рядом уникальных функций.

Правда здесь объем встроенной памяти всего 32 Гб, а оперативной памяти — 2 Гб. Это уровень бюджетников на Android.

Кроме того, iPhone 7 радует чуть большим дисплеем (4.7 дюйма) и слегка возросшим разрешением 1334×750, что позволяет более комфортно работать в соцсетях и получать удовольствие от просмотра фото и видео.

Камера здесь также на 12 Мп, но матрица выполнена по новой технологии, что позволяет получать весьма детальные и красочные кадры с правильными оттенками. Диафрагма у тыловой камеры F/1.8, а значит можно надеяться на качественный снимок при слабом освещении.

Примечательно, что смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67, т.е. его можно случайно уронить в лужу или куда частенько роняют в помещениях, и ему ничего не будет.

Защиты от ударов нет, а значит нужно сразу позаботиться о чехле, чтобы уберечь покупку, стоимостью в среднюю зарплату.

Третье место — Samsung Galaxy S7 32GB

Этот смартфон некогда был лучшим аппаратом среди флагманов 2016 года. В общем то он и сейчас даст фору многим современным моделям из Топ-сегмента. Правда и стоимость у него не столь низкая, по сравнению с другими ушедшими лидерами — около 22 000 рублей.

Samsung Galaxy S7 привлекает пользователей великолепным AMOLED-дисплеем на 5.1 дюйм с разрешением 2К (2560×1440 пикселей) с плотностью точек 576. Конечно, сегодня в моде уже экраны от 5,5 дюймов, но и размеры у них великоваты. А у Samsung Galaxy S7 они всего 142.4 мм в высоту. Да и толщина у аппарата почти рекордно малая — 7.9 мм.

К тому же данный дисплей отлично подойдет для просмотра фото и видео в шлеме виртуальной реальности. Яркость правда придется уменьшить, AMOLED все-таки, иначе глазам будет не комфортно, мягко говоря.

У данной модели имеется одна из лучших камера на 12 Мп и диафрагмой F/1.7. А значит качество снимков и проработка деталей в затемненных местах вы получите отменные.

Также стоит отметить наличие большого объема оперативной памяти — 4 Гб, что гарантирует комфортную работу одновременно с большим количеством запущенных приложений.

Аккумулятор правда всего 3000 мА⋅ч, что для столь четкого дисплея не так уж много — при среднем использовании хватит на день.

Смартфон привлекает и обилием разных функций и датчиков: функция Always-On Display, датчик измерения сердечного ритма и пр. Присутствует и водозащита.

Четвертое место — Samsung Galaxy A5 (2017)

Приятный дизайн и хорошее оснащение сделали Samsung Galaxy A3 (2017) отличным выбором для деловых людей без имиджевых претензий — его стоимость находится в среднем ценовом сегменте — около 17 000 рублей.

Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем, имеющим разрешение Full-HD. Он обладает хорошей яркостью и приличной контрастностью. Полезная функция: режим под названием «Always On». В нем смартфон информирует пользователя об уведомлениях, текущем времени и состоянии аккумулятора при минимальном потреблении энергии.

Внутри Galaxy A5 — разработанный Samsung процессор Exynos 7880, которому помогают 3 Гбайт оперативной памяти. Во время практического теста, разумеется, данный мобильный телефон по уровню производительности явно уступает Galaxy S7 , в котором установлен более мощный процессор. Встроенное хранилище данных ограничено размером 32 Гб, но его можно расширить с помощью карт памяти стандарта MicroSD до 256 Гб.

Смартфон имеет водонепроницаемый корпус (защита по стандарту IP69), благодаря которому он может выдержать 30-минутное погружение в воду (на глубину до 1,5 м).

Как на фронтальной, так и на обратной стороне корпуса установлены камеры разрешением по 16 Мп каждая. Основная камера предлагает пользователям фокусное расстояние 27 мм и диафрагму f/1,9. Прежде всего, именно «главная» камера выдает приличные и четкие снимки. Камера на лицевой панели, напротив, немного разочаровывает. Видео Samsung Galaxy A5 (2017) снимает в разрешении Full-HD.

Убедительным оказался и аккумулятор емкостью 3000 мА ч. В целом во время нашего теста на выносливость батарея смогла продержаться 9 часов 12 минут. Благодаря наличию функции быстрой зарядки для полного восстановления запасов энергии Galaxy A5 (2017) требуется 1 час 54 минуты.

Пятое место — Samsung Galaxy J7 (2017)

Смартфон Samsung Galaxy J7 (2017) имеет классический корпус из металла с соотношением сторон у экрана 16:9. Дисплей на 5,5 дюймов оснащен AMOLED-матрицей с разрешением Full-HD.

Стоимость аппарата составляет около 15 000 рублей. Но за эти деньги в нем вы получите все самые востребованные функции и весьма мощную начинку.

Здесь установлен 8-ядерный процессор и емкий аккумулятор на 3600 мА⋅ч. Подкачал лишь встроенный флеш-диск — он здесь всего 16 Мб, из которых пользователю доступно 10 Гб. Поэтому установка карты памяти очень понадобится.

Имеется и качественная камера на 13 Мп с диафрагмой от F/1.7. Присутствуют и различные полезные датчики: освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца и даже NFC (можно превратить смартфон в банковскую карту), чего нет в бюджетных моделях.

Смартфон из-за металлического корпуса и емкой батареи получился несколько тяжеловат — 181 г. да и в высоту он составляет 152,5 мм. Современные модели получили более тонкие рамки сверху и снизу, что уменьшило их габариты.

Отметим наличие разъема 3,5 мм для наушников и 3 Гб оперативной памяти.

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