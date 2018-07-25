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iPhone 9 задержится до октября
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iPhone 9 задержится до октября 

Ferra.ru 25 июля 2018
Фото: planet-today.ru
Компании Apple придётся задержать выход 6,1-дюймового iPhone с LCD-экраном до октября. Об этом сообщила аналитик Кэти Хуберти (Katy Huberty) из Morgan Stanley.
Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычную одинарную.
По мнению аналитика, флагманские iPhone X и iPhone X Plus выйдут в срок, в сентябре, а вот массовое производство более доступной модели iPhone 9 задержится на один месяц. В результате, iPhone 9 начнёт продаваться только в октябре 2018 года. Причиной такой задержки стали сложности с производством новой системы подсветки дисплея.
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