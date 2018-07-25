Тест Anker PowerCore II 20000: Большой пауэрбанк с быстрой зарядкой

Итоги теста Пауэрбанк Anker PowerCore II 20000 (A1260) с эффективной емкостью в 13000 мАч предлагает хорошую производительность и поддерживает технологии быстрой зарядки QuickCharge 2 и 3. Продолжительность процесса зарядки самого пауэрбанка составляет чуть более пяти часов — это хороший результат. Однако за счет своего веса (370 грамм) мы не можем назвать модель легким походным вариантом. Для подключения заряжаемых устройств есть два интерфейса USB Type-A; отдельный порт USB C производитель не предусмотрел. На момент проведения тестовых испытаний соотношение цены и качества у Anker PowerCore II 20000 (A1260) находится на топовом уровне. Цена устройства — около 4 000 рублей. Преимущества большая емкость поддержка PowerIQ 2.0 Недостатки относительно большой и тяжелый Результаты тестирования Anker PowerCore II 20000 (A1260) Соотношение цена/качество Превосходно Место в общем рейтинге 4 из 47 Соотношение цена/качество: 93 Производительность (50%): 78.9 Оснащение (20%): 85.9 Вес (30%): 48.2 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 77% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Лучшие пауэрбанки вы найдете в нашем рейтинге. Пауэрбанки свыше 5000 мАч. Все результаты тестов 1. Anker PowerCore+ 26800 with USB-C PD (A1375) Измеренная емкость: 17.221 мА·ч Длительность зарядки: 4:58 ч:мин Общая оценка: 87.6 Соотношение цена/качество: 84 2. Anker PowerCore+ 26800 & PowerPort 1+ (A1372) Измеренная емкость: 18.371 мА·ч Длительность зарядки: 8:30 ч:мин Общая оценка: 87.2 Соотношение цена/качество: 77 3. Intenso Powerbank HC20000 Измеренная емкость: 14.255 мА·ч Длительность зарядки: 8:18 ч:мин Общая оценка: 79.7 Соотношение цена/качество: 100 4. Anker PowerCore II 20000 (A1260) Измеренная емкость: 13.038 мА·ч Длительность зарядки: 5:19 ч:мин Общая оценка: 77.3 Соотношение цена/качество: 93 5. Anker PowerCore Speed 20000 PD (A1275) Измеренная емкость: 12.992 мА·ч Длительность зарядки: 3:16 ч:мин Общая оценка: 77.1 Соотношение цена/качество: 82 Пауэрбанки свыше 5000 мАч. Все результаты тестов Читайте также: Обзор пауэрбанка Anker PowerCore Speed 20000 PD Лучшие пауэрбанки до 5000 мАч Характеристики и результаты тестирования Anker PowerCore II 20000 (A1260) Соотношение цена/качество 93 Заявленная емкость 20.100 мА·ч Измеренная емкость 13.038 мА·ч Заявленная сила тока на выходе (макс.) 3.000 mA Длительность зарядки 5:19 ч:мин Индикатор зарядки 8 LED Количество USB-выходов Зарядка и разрядка одновременно — Чехол в комплекте да Встроенный фонарик — Вес 369 г Плотность энергии 177 mWh/г Длина 170 мм Ширина 62 мм Толщина 22 мм Фото: компании-производители