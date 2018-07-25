Как в Windows 10 включить ночной режим и установить период времени

Не секрет, что при включенном ПК и выполняемом на нем задании работает и монитор. Экран светятся синим и в основном ярким светом, который может помешать сну. Этого можно избежать.

После выпуска обновления Creators стал доступен новый «Ночной режим», который можно включить для подобных задач. С его помощью вы можете установить более приятную цветовую температуру дисплея.

Откройте в меню Пуск «Параметры», кликните по разделу «Система» и перейдите к пункту «Дисплей».

В правой части окна в меню «Цвет» кликните по переключателю «Ночной свет». По умолчанию ночной режим выключен. Система предложит период его активации от заката до рассвета (с 21:00 до 7:00).

Если необходимо более точно настроить время, щёлкните ссылку «Параметры ночного света» и затем пункт «Установить часы». Установите время включения и выключения ночного света и подтвердите выбор, нажав на галочку внизу.

С помощью регулятора в области «Цветовая температура ночью» настройте соответствующий параметр. Для проверки результата нажмите на «Включить сейчас». Дисплей приобретет красноватый оттенок. Для возврата к стандартному внешнему виду щелкните «Выключить сейчас».

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