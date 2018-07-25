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Как в Windows 10 включить ночной режим и установить период времени
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Как в Windows 10 включить ночной режим и установить период времени 

Chip.ru 25 июля 2018
Фото: Chip.ru
Не секрет, что при включенном ПК и выполняемом на нем задании работает и монитор. Экран светятся синим и в основном ярким светом, который может помешать сну. Этого можно избежать.
После выпуска обновления Creators стал доступен новый «Ночной режим», который можно включить для подобных задач. С его помощью вы можете установить более приятную цветовую температуру дисплея.
Откройте в меню Пуск «Параметры», кликните по разделу «Система» и перейдите к пункту «Дисплей».
В правой части окна в меню «Цвет» кликните по переключателю «Ночной свет». По умолчанию ночной режим выключен. Система предложит период его активации от заката до рассвета (с 21:00 до 7:00).
Если необходимо более точно настроить время, щёлкните ссылку «Параметры ночного света» и затем пункт «Установить часы». Установите время включения и выключения ночного света и подтвердите выбор, нажав на галочку внизу.
С помощью регулятора в области «Цветовая температура ночью» настройте соответствующий параметр. Для проверки результата нажмите на «Включить сейчас». Дисплей приобретет красноватый оттенок. Для возврата к стандартному внешнему виду щелкните «Выключить сейчас».
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Windows 10: Как подключить и настроить второй монитор Фото: компании-производители, www.pexels.com
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