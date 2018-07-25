iOS 12 будет бомбить владельца сообщениями о нехватке свободного места

iOS 12 будет бомбить владельца сообщениями о нехватке свободного местаПользуюсь iOS 12 на iPhone 7 Plus с момента выхода первой бета-версии для разработчиков после WWDC 18. Стабильность и скорость работы радует, большого количества глюков и недоработок, как в прошлые годы, не заметил.

На днях наткнулся на любопытную особенность системы.

Кружок с уведомлениями на приложении Настройки начал отображать цифру «2». Стало очень интересно, что мне хочет поведать стандартная программа на iPhone.

До этого уже имелось предупреждение о нехватке места на смартфоне, а сегодня оно продублировалось вторым пунктом в параметрах.

Теперь система уведомляет о заполненности памяти iPhone и о нехватке места в его хранилище.

Нажатие на первой строке приводит к открытию раздела Настройки — Основные — Хранилище iPhone, где можно удалить приложения, включить выгрузку неиспользуемых программ или выгрузить фото в iCloud. После нажатия на втором пункте предлагается перейти к покупке места в iCloud.

По приблизительным замерам место в iCloud предлагают купить, когда на iPhone остается менее 1 ГБ свободного пространства, а удалить программы и фото — если места на диске менее 500 МБ.

Зачем дублировать похожие уведомления — неясно.