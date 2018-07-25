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Sony Xperia XZ3 удивит дизайном
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Sony Xperia XZ3 удивит дизайном 

Android Insider 25 июля 2018
Фото: Android Insider
Компания Sony уже 30 августа на IFA 2018 может представить Xperia XZ3. Ранее японский производитель выпустил флагманское устройство Xperia XZ2, которое оснастили процессором Snapdragon 845, 19-Мп камерой и трендовым дисплеем с соотношением сторон 18:9.
Известный ликстер @OnLeaks опубликовал видеоролик с 3D-рендером Sony Xperia XZ3:
Смартфон может получить изогнутый дисплей с закругленными углами и соотношением сторон 18:9. Торец Xperia XZ3 выполнен из металла, на задней панели расположился сканер отпечатков пальцев, а на передней — логотип компании.
XZ3 могут оснастить процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3240 мАч, передней камерой на 13 Мп. Из коробки смартфон, по слухам, будет работать на базе Android 9.0 P. Стоимость Xperia XZ3 может превысить 800 долларов.
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