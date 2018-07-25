Sony Xperia XZ3 удивит дизайном 

Компания Sony уже 30 августа на IFA 2018 может представить Xperia XZ3. Ранее японский производитель выпустил флагманское устройство Xperia XZ2, которое оснастили процессором Snapdragon 845, 19-Мп камерой и трендовым дисплеем с соотношением сторон 18:9.
Известный ликстер @OnLeaks опубликовал видеоролик с 3D-рендером Sony Xperia XZ3:
Смартфон может получить изогнутый дисплей с закругленными углами и соотношением сторон 18:9. Торец Xperia XZ3 выполнен из металла, на задней панели расположился сканер отпечатков пальцев, а на передней — логотип компании.
XZ3 могут оснастить процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3240 мАч, передней камерой на 13 Мп. Из коробки смартфон, по слухам, будет работать на базе Android 9.0 P. Стоимость Xperia XZ3 может превысить 800 долларов.
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