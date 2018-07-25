Тест внешнего HDD Toshiba Canvio Premium 3TB: элегантность и скорость

Внешний жесткий диск Canvio Premium от Toshiba привлекает одним внешним видом: элегантный алюминиевый корпус к тому же отличается завидной прочностью. Но это не единственное преимущество: скорость чтения и записи у этого трехтерабайтника замечательная, хотя при доступе к данным и наблюдается небольшая задержка. Итоги теста Toshiba Canvio Premium 3TB — это шустрый внешний жесткий диск в элегантном корпусе. Скорость передачи данных у него составляет около 113 Мбайт/с при чтении и при записи, что автоматически относит его к премиум-классу. Однако, время доступа к информации на диске несколько удручает: задержка в 20,3 мс для такого устройства высоковата. Тем не менее, алюминиевый корпус, качественное исполнение и щедрый комплект поставки дают данной модели хорошее преимущество перед конкурентами. Преимущества высокая скорость передачи данных прочный корпус роскошная комплектация Недостатки задержка доступа при записи завышенная цена за Гбайт Результаты тестирования Toshiba Canvio Premium 3TB (HDTW230ES3CA) Соотношение цена/качество Отлично Место в общем рейтинге 5 из 46 Соотношение цена/качество: 84 Производительность при чтении (70%): 96.1 Производительность при записи (20%): 92.6 Мобильность (10%): 85.5 Результаты тестирования Поставьте оценку — 95% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Скоростная передача данных

Трехтерабайтный жесткий диск Toshiba Canvio Premium, выполненный в 2,5-дюймовом формате, достигает скорости передачи данных в 113 Мбайт/с как при чтении, так и при записи. Таким образом, хотя данная модель рекордов и не ставит, в этом плане у нее просто замечательные показатели.

При этом пластины жесткого диска вращаются со скоростью 5400 об/мин. Время доступа к информации при чтении нормальное — 18,2 мс, а вот при записи можно наблюдать задержку: 20,3 мс. Но это — единственная характеристика, которая может слегка разочаровать. Передаются данные через USB 3.0. Большой комплект поставки и шикарный прочный корпус

Компания Toshiba поставляет жесткий диск с предустановленным программным обеспечением для резервного копирования и защиты. Кроме того, в комплект поставки также входят мягкий футляр, кабель USB Type-A и адаптер с Type-A на Type-C. Благодаря этому жесткий диск теоретически может использоваться и со смартфонами или ноутбуками, оснащенными совместимым портом USB Type-C.

Диск облачен в алюминиевый корпус, который может быть серебристого или темно-серого цвета. Он выглядит не только красивее, но и прочнее, чем обычный пластиковый корпус. Однако из-за этого на весах Canvio Premium показывает более солидный вес в 225 граммов. При этом габариты устройства достаточно компактные: 109х78х14 мм.

Альтернатива

Toshiba Canvio Advance 3TB Если обширная комплектация и алюминиевый корпус Canvio Premium вам не нужны, то хорошей альтернативой станет Canvio Advance 3TB. Скорость передачи данных у него находится примерно на том же уровне, но средняя стоимость за Гбайт дискового пространства будет на 5-10 рублей ниже.

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Тест внешнего HDD Toshiba Canvio Premium 2TB Внешний HDD накопитель: тест 15 лучших моделей емкостью от 1 до 3 Тбайт Характеристики и результаты тестирования Toshiba Canvio Premium 3TB (HDTW230ES3CA) Соотношение цена/качество 84 Модель накопителя Toshiba MQ03UBB300 Номинальна емкость 3.000 Гбайт Измеренная емкость Цена за Гбайт 3,7 центов/Гбайт Интерфейс USB 3.0 Вес 225 г Габариты 109 x 78 x 19 мм Скорость передачи данных при чтении 113,4 Мбайт/с Скорость передачи данных при записи 113,3 Мбайт/с Время доступа при чтении 18,2 мс Время доступа при записи 20,3 мс Результаты тестирования Toshiba Canvio Premium 3TB (HDTW230ES3CA) Фото: компания-производитель