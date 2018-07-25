Вести.net: Apple исправила ошибку, «тормозившую» самый дорогой MacBook

Uber возвращает беспилотные автомобили на улицы. После аварии компания Uber внесла ряд изменений в систему мониторинга водителей в режиме реального времени. Если датчики системы замечают, что водитель отвлекся от дороги, в машине включается звуковое оповещение и в этот же момент система связывается с удаленным специалистом, который, пока в теории, сможет вмешиваться в управление автомобилем.

А теперь к другим новостям. Apple извинилась за медленно работающие ноутбуки и выпустила исправление для новых MacBook Pro. Компания пояснила, что не обнаружила проблему во время собственного тестирования, так как она проявлялась только под специфическими нагрузками. По данным корпорации проблема касалась всех новых MacBook Pro 2018 версиях 13 и 15 дюймов.

Напомню, что довольно долго пользователи обвиняли Apple в том, что корпорация не создает мощных ноутбуков для профессиональных пользователей, которые работают со звуком или видео в студиях и которые предпочитали сидеть на Mac благодаря их производительности и удобству. Подробности — в программе Вести.net.