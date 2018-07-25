Компания Sоny представила компактный фотосенсор на 48 Мп

Sоny сообщила о разработке компактного высокочувствительного фотосенсора IMX586, позволяющего смартфонам создавать изображения, качество которых сопоставимо с фотографиями, сделанными на «зеркалки». Эффективное разрешение CMOS-датчика, по словам разработчика, «самое высокое в отрасли» и составляет 48 Мегапикселей.

В разработке используется массив цветного фильтра Quad Bayer. При тусклом освещении датчик добавляет сигналы соседних пикселей, что позволяет сделать камеру более светочувствительной, а именно до уровня, который сравним с 12-мегапиксельным сенсором. Результатом являются более яркие изображения с низким уровнем шума. Аналогичная технология окрашивания пикселей применяется в 40-мегапиксельной камере Huawei P20 Pro. У IMX586 при недостатке света разрешение падает до 12 Мп после применения Quad Bayer, у камеры Huawei — до 10 Мп.

Наконец, IMX586 наделен технологиями контроля экспозиции и обработки сигналов компании Sony, что в режиме реального времени предоставляет диапазон, в четыре раза больший, нежели у «обычных продуктов». Компания начнет поставки нового CMOS-датчика в сентябре 2018 года.