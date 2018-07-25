Стало известно, в каких цветах выйдет iPhone 9

Стало известно, в каких цветах выйдет iPhone 9С каждым днём слухов в отношении 6,1-дюймового iPhone 9 становится всё больше. В частности, источники сообщают новые подробности о расцветке устройств. Теперь издание Macotakara поделилось собственной информацией. Ресурс утверждает, что новинка выйдет следующих цветах: Белый

Чёрный

Желтый неон

Ярко-оранжевый

Электрический синий