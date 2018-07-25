Ещё
Стало известно, в каких цветах выйдет iPhone 9
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, в каких цветах выйдет iPhone 9 

iPhones.ru 25 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Стало известно, в каких цветах выйдет iPhone 9С каждым днём слухов в отношении 6,1-дюймового iPhone 9 становится всё больше. В частности, источники сообщают новые подробности о расцветке устройств. Теперь издание Macotakara поделилось собственной информацией. Ресурс утверждает, что новинка выйдет следующих цветах: Белый
Чёрный
Желтый неон
Ярко-оранжевый
Электрический синий
Платиново-серый В точно таких же цветах выходят фирменные чехлы для iPhone. Любопытно, что, в отличие от Мин-Чи Куо, Macotakara не говорит о том, что смартфон будет окрашен в красный цвет. Но вполне возможно, что Apple представит красный смартфон в середине года, как это было в прошлых моделях в поддержку фонда (RED).
iPhones.ru: последние новости
Стала известна стоимость Samsung Galaxy Note9 Xiaomi Mi 8 представлен в России. Цена и дата старта продаж Зачем Apple TV 3 нужна в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1048
Петросян: гора с плеч свалилась210
В США похоронили «Армату»404
Японию возмутили российские истребители на Курилах40
Сын известного бизнесмена покончил с собой426
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение