Стало известно, в каких цветах выйдет iPhone 9 

Стало известно, в каких цветах выйдет iPhone 9С каждым днём слухов в отношении 6,1-дюймового iPhone 9 становится всё больше. В частности, источники сообщают новые подробности о расцветке устройств. Теперь издание Macotakara поделилось собственной информацией. Ресурс утверждает, что новинка выйдет следующих цветах: Белый
Чёрный
Желтый неон
Ярко-оранжевый
Электрический синий
Платиново-серый В точно таких же цветах выходят фирменные чехлы для iPhone. Любопытно, что, в отличие от Мин-Чи Куо, Macotakara не говорит о том, что смартфон будет окрашен в красный цвет. Но вполне возможно, что Apple представит красный смартфон в середине года, как это было в прошлых моделях в поддержку фонда (RED).