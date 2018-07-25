Panasonic представила защищенный бизнес-смартфон за $1900

Компания Panasonic презентовала новое мобильное устройство Toughbook FZ-N1, представляющее собой защищенный смартфон, рассчитанный на бизнес-пользователей. Новинка получила корпус, соответствующий стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Он способен выдерживать падения с высоты до 2 метров и погружение в воду на глубину до 1,5 метров.

Смартфон имеет 4,7-дюймовый экран разрешением 1280х720 точек, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 тактовой частотой 2,2 ГГц, 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, камеры — 8 и 5 мегапикселей, аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч. Предусмотрен встроенный сканер штриховых кодов, слот для карт памяти mciroSD и порт Micro-USB. Устройство работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Цена новинки весьма внушительная — $1900.

Источник: Panasonic

Фото: Panasonic

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