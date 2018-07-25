Премиальный маршрутизатор от TP-Link в России оценен в 19 000 руб.

Компания TP-Link запустила российские продажи своего маршрутизатора премиум-класса Archer C4000. Новинка поддерживает стандарты IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Она использует два канала в диапазоне 5 ГГц со скоростью передачи данных до 1625 Мбит/с и ещё два канала в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью передачи информации до 750 Мбит/с.

Это позволяет маршрутизатору справляться с большими нагрузками. В основе новинки лежит четырёхъядерный 64-битный процессор тактовой частотой 1,8 ГГц и 3 сопроцессора для модулей Wi-Fi. Есть порт WAN, три порта LAN, USB 3.0 и USB 2.0, а также шесть внешних антенн. Цена устройства составляет 19 000 руб.

Источник: TP-Link

Фото: TP-Link

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