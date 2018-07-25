Сейчас до Oreo обновляют еще один флагман

В Сети появилось сообщение о начале обновления до Android Oreo одного из известнейших флагманских смартфонов.

Флагманский смартфон LG V20 начал получать обновление до Android 8.0 Oreo в Южной Корее . Об этом сообщается в заметке Космина Василе (Cosmin Vasile) на страницах ресурса phonearena.com со ссылкой на mylgphones.com.

LG V20 обновляют до Android 8.0 Oreo. Новые возможности

Начало предоставления обновления до Oreo в Южной Корее рассматривается в качестве признака подготовки компании к релизу новой версии программного обеспечения и на мировом рынке.

Обновлением предусмотрен целый ряд усовершенствований, ряд из которых был рассмотрен. Прежде всего, синий светофильтр в режиме просмотра Comfort был усовершенствован. В настойках предусмотрены 10 уровней.

Сенсорная кнопка Home во время использования приложений теперь скрыта. Добавлены формы пиктограмм приложений. Усовершенствовано и расположение настроек. Всеми уведомлениями каждого приложения можно управлять из одного места.

Время работы от батареи и производительность телефона повышены благодаря ограничению использования приложений в фоновом режиме. Кодек LDAC от Sony теперь поддерживается в процессе использования Bluetooth-гарнитур, работающих с этим кодеком.

Расширены возможности использования приложений на домашнем экране. Пользователь может коснуться пиктограммы приложения, удерживая палец, и, таким образом, просмотреть виджеты уведомления и информацию.

Размер рассматриваемого обновления — примерно 1,7 гигабайта. Предполагается, что в него включен и патч безопасности.

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