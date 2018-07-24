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Завтра — неожиданный важный для геймеров анонс
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Завтра — неожиданный важный для геймеров анонс 

Android Insider 24 июля 2018
Фото: Android Insider
Появившиеся на официальной странице в социальной сети одной из ведущих технологических компаний тизеры указывают на предстоящий завтра важный анонс, который весьма порадует тех, для кого смартфон — средство не только для общения, но и для игр.
Qualcomm представит завтра новый геймерский графический процессор Adreno Turbo?
Неожиданная серия тизеров появилась на официальной странице компании Qualcomm в Weibo, сообщает Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com. На одном из них показан чипсет в смартфоне со словами «более гладко» («smoother»), «прохладнее» («cooler»), «умнее» («smarter»). Завтра компанией будет сделан анонс, касающийся игровых технологий, который может стать ответом на не недавно анонсированную компанией Huawei технологию графических процессоров GPU Turbo.
Ожидается, что подобно преимуществам той оптимизации, которая была применена компанией Huawei, новые чипы Qualcomm станут меньше греться, работать более эффективно, а игры станут воспроизводиться более гладко при более высокой частоте обновления кадров.
Будет ли завтра показан и новый чипсет Qualcomm?
Не исключается также и дебют совершенно нового чипсета, хотя в этом и остаются сомнения, поскольку тизеры Qualcomm были предназначены для китайских пользователей, а новый чипсет столь известной компании был бы интересным анонсом для всех. Впрочем, ответ на этот вопрос станет известен уже завтра, 25 июля 2018 года.
Обсудить те качества, которых пользователи ждут от новых графических процессоров смартфонов, читатели могут в Telegram-чате.
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