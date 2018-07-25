Инсайдеры озвучили возможные цвета смартфона iPhone 9

Презентация новых iPhone пройдет в сентябре, и на ней ожидается показ iPhone 9. В целом на специальном мероприятии весь мир уведёт три модели смартфона iPhone 9 и два iPhone X (обычный и его увеличенная версия).

Но как ни странно в большей степени все интересуются именно iPhone 9, так как это будет «бюджетный» аппарат, рассчитанный на молодую аудиторию.

В нем установят обычный ЖК экран с диагональю 6,1-дюйма, а его цена по слухам не превысит 800 долларов. Еще одной особенностью iPhone 9 станет расцветка. По данным издания Macotakara, их будет шесть:

• Белый

• Чёрный

• Желтый неон

• Ярко-оранжевый

• Электрический синий

• Платиново-серый

В таких же цветах выйдут и форменные чехлы для недорого iPhone.

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