Инсайдеры озвучили возможные цвета смартфона iPhone 9 

Презентация новых iPhone пройдет в сентябре, и на ней ожидается показ iPhone 9. В целом на специальном мероприятии весь мир уведёт три модели смартфона iPhone 9 и два iPhone X (обычный и его увеличенная версия).
Но как ни странно в большей степени все интересуются именно iPhone 9, так как это будет «бюджетный» аппарат, рассчитанный на молодую аудиторию.
В нем установят обычный ЖК экран с диагональю 6,1-дюйма, а его цена по слухам не превысит 800 долларов. Еще одной особенностью iPhone 9 станет расцветка. По данным издания Macotakara, их будет шесть:
• Белый
• Чёрный
• Желтый неон
• Ярко-оранжевый
• Электрический синий
• Платиново-серый
В таких же цветах выйдут и форменные чехлы для недорого iPhone.
Это неполный текст новости