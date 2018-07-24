Foxconn увеличивает количество сотрудников для сборки новых iPhone

Foxconn увеличивает количество сотрудников для сборки новых iPhoneОдин из главных сборщиков iPhone, китайский завод Foxconn, решил нарастить производство. В принципе, ничего необычного, такое происходит почти в один и тот же момент ежегодно.

Сообщается, что компания готовится нанять больше рабочих для своих заводов в Чжэнчжоу, Китай

Economic Daily News утверждает, что китайцы предлагают разовые бонусы до 2000 юаней ($295) тем, кто продлит свои контракты. Кампания по найму сотрудников продлится до ноября 2018 года.

Поставщики, как правило, запускают свои кампании в летние месяцы в рамках подготовки к ежегодному выпуску iPhone iPhone. Вполне логично утверждать, что резкое увеличение сотрудников связано со сборкой новых смартфонов Apple.