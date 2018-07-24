Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9

Инсайдер Роланд Куанд на странице в Twitter опубликовал информацию о возможной стоимости двух версий Samsung Galaxy Note 9 для европейских стран. Базовая версия смартфона со 128-гигабайтным хранилищем должна стоить примерно 1050 евро, то есть около 78 тысяч рублей по текущему курсу. 512-гигабайтный вариант обойдется на 200 евро дороже.

Кроме того, инсайдер рассказал о расцветках смартфона. Базовая версия будет иметь черный, синий и фиолетовый цвета, а второй вариант — черный и синий. Сам флагман будет презентован 9 августа.

Ранее Пятый канал рассказывал, что новый флагман Samsung может составить конкуренцию персональным компьютерам.