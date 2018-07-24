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Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9
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Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9 

Пятый канал 24 июля 2018
Фото: Пятый канал
Инсайдер Роланд Куанд на странице в Twitter опубликовал информацию о возможной стоимости двух версий Samsung Galaxy Note 9 для европейских стран. Базовая версия смартфона со 128-гигабайтным хранилищем должна стоить примерно 1050 евро, то есть около 78 тысяч рублей по текущему курсу. 512-гигабайтный вариант обойдется на 200 евро дороже.
Кроме того, инсайдер рассказал о расцветках смартфона. Базовая версия будет иметь черный, синий и фиолетовый цвета, а второй вариант — черный и синий. Сам флагман будет презентован 9 августа.
Ранее Пятый канал рассказывал, что новый флагман Samsung может составить конкуренцию персональным компьютерам.
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