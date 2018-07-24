Лето — время скидок: как сэкономить при покупке планшетов и смартфонов

Каждый десятый россиянин берет кредит на мелкую покупку, в том числе и на компьютерную технику — планшетов и смартфонов. На их приобретении можно существенно сэкономить. Для этого нужно лишь знать, какое устройство и когда выбирать, передает корреспондент «МИР 24» Анна Парпура . При покупке компьютерной техники летом можно сэкономить до 20% от ее стоимости. В это время на рынке спад продаж. И продавцы снижают цены на планшеты и ноутбуки, чтобы получить хоть какую-нибудь прибыль.

«Цены идут на спад, так как посещаемость магазинов немного падает, все разъезжаются в отпуска, кто-то на дачу», — отметил представитель сети магазинов электроники и бытовой техники Дмитрий Ивашкин.

Однако на стоимость компьютерной техники больше влияют не сезонный спрос, а моральное устаревание комплектующих. Поэтому эксперты советуют — не стоит гнаться за новинками. Цены на предыдущую модель могут быть на 15-30% ниже. Исключение можно сделать лишь для смартфонов.

«Здесь важно понимать следующее. Поскольку вы гаджетами пользуетесь постоянно, лучше купить современную быстродействующую модель. И конечно обращать внимание на то, каков ресурс у аккумулятора. Потому что если его будет необходимо постоянно заряжать, то вы не будет получать удовольствие от работы с таким устройством», — пояснил генеральный директор Агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков

Еще один вариант сэкономить — не покупать компьютерную технику раскрученных марок. Ведь очень часто 100-200 долларов в цене — это просто плата за бренд. Помимо этого необязательно брать устройство с большим объемом памяти.

«Устройства с небольшой встроенной памятью больше ориентированы на серфинг в интернете, на работу в соцсетях», — сказал директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов

Участники рынка говорят — компьютерную технику стоит приобретать лишь тогда, когда в ней есть необходимость. Ведь рынок планшетов, ноутбуков, смартфонов очень динамичный — быстро меняются как цены, так и модели. При этом нужно точно определить нужные вам характеристики. Например, если вы не геймер и не используете в работе мощные графические редакторы, то и видеокарта последнего поколения вам не нужна.

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