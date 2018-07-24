Xiaomi представила «гуглофон» по-китайски

Xiaomi официально представила во вторник на мероприятии в Мадриде смартфон Mi A2. Отличительные особенности новинки: чистый Android без интерфейса MIUI, прошлогодний (но довольно мощный) чип Qualcomm Snapdragon 660, объем оперативки вплоть до 6 ГБ и 20-МП селфи-камера с режимом повышенной светочувствительности.

Xiaomi Mi A2: все о китайском «гуглофоне»

На самом деле Mi A2 — не совсем новинка, еще в конце апреля производитель представил Mi 6X, модель для китайского рынка с почти точно таким же железом, но с интерфейсом MIUI поверх Android. Mi A2 и представленный одновременно с ним Mi A2 Lite выпущены в рамках программы Android One и используют чистый Android 8.1, обещаны ежемесячные обновления безопасности и ускоренные обновления основной прошивки благодаря Google Project Treble. В пресс-релизе Xiaomi говорится и о поддержке Google Assistant, хотя русским языком ассистент пока не владеет.

Mi A2 оснащен 6-дюймовым «высоким» экраном без выступов с разрешением FullHD+, процессором Qualcomm Snapdragon 660 (восемь ядер Kryo 260 в двух кластерах с частотами 2,2 и 1,8 ГГц) и комплектом из 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти (есть еще модификации 4/64 и 6/128 ГБ). Пожалуй, самое большое разочарование, по крайней мере, для базовой комплектации c маленьким накопителем: вообще нет слота microSD.

Емкость аккумулятора тоже не сильно впечатляет: 3000 мА*ч. Автономностью, видимо, решили поступиться ради уменьшения толщины корпуса: она составляет всего 7,3 мм, в точности как у iPhone 7 Plus. Зато в комплекте поставляется (по крайней мере, в Испании , где стартуют европейские продажи новинки) мощный и быстрый 10-ваттный зарядник. Заряжается смартфон через разъем USB-C.

20-мегапиксельный модуль основной камеры оснащен сенсором Sony IMX376 с большой апертурой f/1.75 и поддержкой технологии Super Pixel: четыре пикселя могут работать как один, в итоге светочувствительность камеры повышается в разы, правда, разрешение снимка уменьшается до 5 мегапикселей. Благодаря второму, 12-мегапиксельному модулю с сенсором Sony IMX486 с пикселями 1.25 мкм и апертурой f/1.75 Mi A2 умеет делать снимки с эффектом размытия фона.

При этом пользователи могут в настройках выбирать подходящий в данный момент модуль камеры (20МП или МП) — например, переключаясь на 20-МП сенсор при съемке в условиях низкой освещенности, чтобы использовать «учетверенные» пиксели и получать яркие фотографии. Фронтальная камера — такая же, как 20-мегапиксельная основная, тоже поддерживает Super Pixel и оснащена LED-вспышкой с нейтральной цветовой температурой 4500K.

Украину, Беларусь и Устройство поступит в продажу в 40 странах, включая Россию Казахстан . Даты начала продаж в большинстве из них сообщат дополнительно, известно лишь, что во Франции Xiaomi Mi A2 можно будет купить уже с 27 июля, а в Испании — с 10 августа. Цены пока известны тоже только для Испании: 250 евро за базовую модель, 280 за вариант 4/64 ГБ и 350 евро за 6/128 ГБ. Цвета: черный, синий, красный, золотистый и «розовое золото».

Xiaomi Mi A2 Lite

Одновременно показали и младшую модель Mi A2 Lite: чуть компактнее, процессор и камеры послабее, зато довольно емкая батарея. У 5,84-дюймового FullHD+ экрана 19:9 есть «челка» в духе iPhone X, процессор — двухлетней давности Snapdragon 625, 3/32 ГБ или 4/64 ГБ памяти, microSD до 256 ГБ (честный выделенный слот), сдвоенная (12 МП + 5 МП) тыловая камера, 5-мегапиксельная фронталка и зарядка по microUSB. Толщина корпуса гораздо больше, чем у Mi A2: 8,75 мм.

Xiaomi Mi A2 Lite обещают начать продавать в тех же 40 странах, что и старшую модель. Цена в Испании составит 180 евро за базовую версию и 230 евро за вариант с увеличенными объемами оперативной и встроенной памяти.