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Можно брать. Аккумулятор Xiaomi с LTE-модемом для отпуска и поездок
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Можно брать. Аккумулятор Xiaomi с LTE-модемом для отпуска и поездок 

iPhones.ru 24 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Аккумулятор Xiaomi с LTE-модемом для отпуска и поездокВсе мы уже привыкли к внешним аккумуляторам, у многих в сумке или рюкзаке регулярно болтается одни или даже парочка портативных аккумов.
Устройства довольно полезные, но выполняют всего лишь одну задачу — заряжают гаджеты, нуждающиеся в питании.
В компании Xiaomi решили добавить внешнему аккумулятору еще одну полезную фишку. Новая модель XIAOMI ZMI 4G совмещает в себе функции PowerBank и LTE-модема.
Емкости аккумулятора 10 000 мАч вполне хватит на несколько дней работы модема, его не придется заряжать в течение дня или подключать к розетке на всю ночь.
При этом от гаджета можно подпитывать смартфон или планшет в случае необходимости. Выход USB всего один, но в походных условиях этого должно вполне хватить.
Полностью заряженной «банки» хватит, чтобы три раза зарядить iPhone 7 или 8.
Приятной фишкой батареи является наличие кабеля USB-microUSB. Найти такой владельцам iPhone для зарядки батареи бывает проблематично, а здесь разработчики предусмотрели нишу в корпусе специально под комплектный «шнурок».
Настройка и управление происходит через фирменное приложение, на корпусе предусмотрены индикаторы уровня сети и заряда батареи.
XIAOMI ZMI 4G поддерживает Nano-SIM карты, слот располагается под съемным кабелем.
Теперь можно забыть о втором смартфоне с тарифом для интернета и вставить карточку прямо в портативный аккумулятор. Два девайса в одном, удобно.
Купить на AliExpress: 5 248 руб.
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