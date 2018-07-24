Можно брать. Аккумулятор Xiaomi с LTE-модемом для отпуска и поездок

Можно брать. Аккумулятор Xiaomi с LTE-модемом для отпуска и поездокВсе мы уже привыкли к внешним аккумуляторам, у многих в сумке или рюкзаке регулярно болтается одни или даже парочка портативных аккумов.

Устройства довольно полезные, но выполняют всего лишь одну задачу — заряжают гаджеты, нуждающиеся в питании.

В компании Xiaomi решили добавить внешнему аккумулятору еще одну полезную фишку. Новая модель XIAOMI ZMI 4G совмещает в себе функции PowerBank и LTE-модема.

Емкости аккумулятора 10 000 мАч вполне хватит на несколько дней работы модема, его не придется заряжать в течение дня или подключать к розетке на всю ночь.

При этом от гаджета можно подпитывать смартфон или планшет в случае необходимости. Выход USB всего один, но в походных условиях этого должно вполне хватить.

Полностью заряженной «банки» хватит, чтобы три раза зарядить iPhone 7 или 8.

Приятной фишкой батареи является наличие кабеля USB-microUSB. Найти такой владельцам iPhone для зарядки батареи бывает проблематично, а здесь разработчики предусмотрели нишу в корпусе специально под комплектный «шнурок».

Настройка и управление происходит через фирменное приложение, на корпусе предусмотрены индикаторы уровня сети и заряда батареи.

XIAOMI ZMI 4G поддерживает Nano-SIM карты, слот располагается под съемным кабелем.

Теперь можно забыть о втором смартфоне с тарифом для интернета и вставить карточку прямо в портативный аккумулятор. Два девайса в одном, удобно.

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