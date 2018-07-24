Corning представила Gorilla Glass 6

Компания Corning, которая известна своими очень прочными защитными стеклами для смартфонов, анонсировала 6-е поколение стекла — Gorilla Glass 6. По словам Corning, ученые и инженеры создали совершенно новый материал, который намного более прочный по сравнению с предыдущим поколением. Таким образом, Gorilla Glass 6 стал самым прочным стеклянным покрытием для смартфонов.

Gorilla Glass 6 выдерживает в тестах 15 падений с высоты 1 метра на твердую поверхность, что вдвое лучше, чем Gorilla Glass 5. Главными преимуществом стекла является то, что оно способно выдержать несколько падений подряд.

Выход Gorilla Glass 6 особенно актуален в 2018 году, когда очень много смартфонов со стеклянными защитными стеклами не только над дисплеем, но и сзади. Очень много производителей хотят внедрить беспроводную зарядку и вынуждены использовать стеклянный дизайн. Gorilla Glass 6 может обрести еще большую популярность, благодаря оптический чистоте, чувствительность к тачу, защите от царапин и повышенной прочности, а также эффективной беспроводной зарядке.