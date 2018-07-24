Игровая клавиатура XPG INFAREX K20 выдержит более 50 млн нажатий 

Клавиатура XPG INFAREX K20 создана для настоящих геймеров: стильный черный корпус, механические переключатели Kailh Blue и подсветка клавиш с 11 различными световыми эффектами — все это выделяет данный набор на фоне игровых собратьев.
Клавиши в модели INFAREX K20 обладают высокой прочностью и имеют ресурс в 50 млн нажатий. Также новинка поддерживает функцию Anti-Ghosting для исключения ложных срабатываний.
Еже одна полезная функция — Anti-Ghosting исключит конфликт сигналов при одновременном нажатии нескольких клавиш.
В настройках устройства доступны 11 световых эффектов, между которыми можно переключаться с помощью специальной клавиши. Еще две клавиши служат для изменения скорости эффектов, позволяя пользователям создавать желаемую атмосферу под текущую игру или настроение.
Также в клавиатуре выделены специальные клавиши для регулировки звука и других параметров прямо в процессе боя, устраняя необходимость открывать другие программы.
Кабель игрового устройства имеет усиленную оплетку, защищенную от износа, спутыванию и разрывов.
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