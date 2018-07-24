Xiaomi Mi Max 3 Pro подтверждён Qualcomm

В сети появились новые доказательства того, что компания Xiaomi готовит старшую версию фаблета Mi Max 3, который представили на минувшей неделе. Его приняли очень хорошо, несмотря на мелкие недостатки.

Актуальная версия получила однокристальную систему Snapdragon 636. Версия Pro, по слухам, должна получить новую однокристальную систему Snapdragon 710, которая установлена в Xiaomi Mi 8 SE и Vivo NEX. Также, судя по тестам, она не уступает прошлогоднему флагману Snapdragon 835 и поддерживает функции искусственного интеллекта.

Напомним, что Xiaomi Mi Max 3 получил 6,99-дюймовый экран, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ постоянной. Однако если компания всё же расщедрится на 710 процессор, это улучшит и без того весьма неплохой фаблет.

По сути, у него останется только один недостаток: отсутствие NFC, хотя єто уже придирки.