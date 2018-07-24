Планшет Xiaomi Mi Pad 4 LTE поступает в продажу по цене $220

Компания Xiaomi запустила продажи своего нового планшетного компьютера Mi Pad 4 LTE. Новинка оценена в $220. Модель получила 8-дюймовый экран разрешением 1920×1200 пикселей. В основе гаджета лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 тактовой частотой 2,2 ГГц. К слову, это первый в мире планшет на данной платформе.

Память: 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной. Имеются камеры разрешением 13 и 5 мегапикселей, аккумулятор емкостью 6000 мА•ч, LTE-модем, модуль GPS и слот для nano-SIM. Планшет работает под управлением операционной системы Android 8 Oreo с фирменной оболочкой MIUI.

Источник: Xiaomi

Фото: Xiaomi Читайте также: Xiaomi Mi Max 3 представлен официально

Xiaomi превратила чистку зубов в игру