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Планшет Xiaomi Mi Pad 4 LTE поступает в продажу по цене $220
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Планшет Xiaomi Mi Pad 4 LTE поступает в продажу по цене $220 

Chip.ru 24 июля 2018
Фото: Chip.ru
Компания Xiaomi запустила продажи своего нового планшетного компьютера Mi Pad 4 LTE. Новинка оценена в $220. Модель получила 8-дюймовый экран разрешением 1920×1200 пикселей. В основе гаджета лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 тактовой частотой 2,2 ГГц. К слову, это первый в мире планшет на данной платформе.
Память: 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной. Имеются камеры разрешением 13 и 5 мегапикселей, аккумулятор емкостью 6000 мА•ч, LTE-модем, модуль GPS и слот для nano-SIM. Планшет работает под управлением операционной системы Android 8 Oreo с фирменной оболочкой MIUI.
Источник: Xiaomi
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