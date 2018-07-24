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Alcatel представила смартфон Alcatel 5V с «монобровью» и емким аккумулятором
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Alcatel представила смартфон Alcatel 5V с «монобровью» и емким аккумулятором 

Карельские вести 24 июля 2018
Фото: Карельские вести
TCL анонсировала новый смартфон под брендом Alcatel. Модель Alcatel 5V отличается от обычной «пятерки» улучшенной начинкой и, наверно, более привлекательным дизайном.
Alcatel 5V получил «монобровь» сверху дисплея 16:9 и тонкую рамку снизу. Диагональ экрана — 6,2 дюйма, разрешение — 1500 x 720 пикселей. Сверху находится прочное стекло Dragontrail.
Начинка девайса не самая богатая. Это чип Helio P22, 3 гигабайта оперативной памяти и накопитель на 32 гигабайта. Сзади располагается двойная разделенная камера с датчиками на 12 и 2 мегапикселя. Спереди — камера на 8 мегапикселей. Поддерживается искусственный интеллект, распознавание сцен съемки и так далее.
Из коробки Alcatel 5V идет с системой Android 8.1 Oreo. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Также есть функция Face Key для распознавания лица пользователя. Alcatel 5V будет доступен уже с этого месяца за $199,99 в черном и синем цвете.
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